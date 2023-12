Bruno Gagliasso abre álbum de fotos de viagem para Disney com a família

Bruno Gagliasso e Gioh Ewbank curtem as férias na Flórida junto com os filhos ao lado de pais e irmão de apresentadora; confira!

Bruno Gagliasso compartilhou algumas fotos da viagem de sua família para Flórida, nos Estados Unidos. O ator está acompanhado da mulher, Giovanna Ewbank, e dos três filhos, Títi, de 10 anos, Bless, de 8, e Zyan, de 3. "F É R I A S in USA", escreveu ele ao publicar os registros nesta terça-feira, 26.

Nos comentários os seguidores do casal encheram a família de elogios: “Rapaz, a Gio e o Bruno são bonitos, mas esses filhos deles são desenhados por Deus”, escreveu uma, “Férias inesquecíveis, sucesso sempre!!!”, comentou outra, “Family que amo!”, revelou um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

A família viajou para a Disney com 14 malas. A contagem foi publicada pela apresentadora nas redes sociais ao anunciar a chegada da família em terras norte-americanas.Já em Miami, eles conferiram a exposição de Gian Luca, irmão de Giovanna, que é artista plástico e está com uma mostra na cidade.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fazem ensaio de Natal com os três filhos

Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso fizeram um ensaio fotográfico de Natal com seus três filhos, Titi, Bless e Zyan. Eles compartilharam as fotos deslumbrantes com os fãs nas redes sociais durante a tarde da véspera de Natal e encantaram a todos.

As fotos foram feitas ao redor da árvore de Natal na mansão da família no Rio de Janeiro antes da viagem deles para o exterior. Neste ano, os Ewbank-Gagliasso decidiram passar as festas de final de ano em Miami, nos Estados Unidos.

Nas fotos, as crianças esbanjaram fofura com seus sorrisos e muito estilo. Por sua vez, Ewbank surgiu deslumbrante com um vestido vermelho com um laço gigante nas costas. Enquanto isso, Gagliasso apostou em um look mais descontraído.

"Nossa Família Ewbank Gagliasso passando para desejar um Feliz Natal, cheio de amor, saúde, felicidade e realizações pra todos vocês!!!", disse ela.