Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fazem ensaio de Natal com os três filhos

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso registraram a família reunida ao redor da árvore de Natal antes da viagem de final de ano

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso fizeram um ensaio fotográfico de Natal com seus três filhos, Titi, Bless e Zyan. Eles compartilharam as fotos deslumbrantes com os fãs nas redes sociais durante a tarde da véspera de Natal e encantaram a todos.

As fotos foram feitas ao redor da árvore de Natal na mansão da família no Rio de Janeiro antes da viagem deles para o exterior. Neste ano, os Ewbank-Gagliasso decidiram passar as festas de final de ano em Miami, nos Estados Unidos.

Nas fotos, as crianças esbanjaram fofura com seus sorrisos e muito estilo. Por sua vez, Ewbank surgiu deslumbrante com um vestido vermelho com um laço gigante nas costas. Enquanto isso, Gagliasso apostou em um look mais descontraído.

"Nossa Família Ewbank Gagliasso passando para desejar um Feliz Natal, cheio de amor, saúde, felicidade e realizações pra todos vocês!!!", disse ela.

Giovanna Ewbank fala sobre voltar a atuar em série

Recentemente, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank falou um pouco mais sobre a sua experiência ao voltar a atuar. A artista está lançando sua nova série, A Magia de Aruana, e conversou com seus seguidores sobre tudo em uma caixinha de perguntas no Instagram, feita no último dia 29.

"Como foi voltar a atuar? Achei que você não queria mais! O que te conquistou no projeto?", perguntou uma fã. "Não sabia nem que eu estava com saudades e vontade de atuar", contou nos Stories. Ewbank revelou que inicialmente ficou impactada com o convite, mas a trama do projeto a encantou:

"A gente sempre escutou que as bruxas eram más. Só hoje, depois da gente estudar, que a gente sabe que as bruxas nada mais eram que mulheres a frente de seu tempo, mulheres empoderadas que lutavam pelos seus direitos", explicou a mãe de Titi, de 10 anos, Bless, de 8 anos, e Zyan, de 3 anos.