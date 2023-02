Boninho é flagrado no aeroporto e explica o motivo da viagem

Direto do avião, Boninho explica o motivo da viagem com a esposa, Ana Furtado: 'Vou pra onde?'

O diretor de TV Boninho foi flagrado em um aeroporto no Rio de Janeiro lado ao lado da esposa, a apresentadora Ana Furtado, nesta sexta-feira, 3. Os dois foram vistos quando estavam embarcando com apenas uma mala de mão e seus casacos.

Nas redes sociais, Boninho matou a curiosidade dos fãs e explicou o motivo da viagem dos dois. “Vou pra onde? Vou pra São Paulo levar a minha amada no novo trabalho, já vou deixar ela em casa, bonitinha, para ela fazer a estreia dela. E amanhã estou de volta no BBB, para o meu trabalho”, disse ele.

A viagem para São Paulo aconteceu para que Ana Furtado possa fazer a sua estreia como apresentadora do canal TNT. Ela vai comandar a cobertura da entrega do prêmio Grammy no próximo domingo, 5. A contratação dela pela emissora da TV por assinatura foi anunciada nesta semana.

“Olá! Eu sou Ana Furtado, apresentadora, jornalista, atriz e agora embaixadora. Isso mesmo! Eu sou a embaixadora das premiações aqui na TNT! Isso significa que eu vou estar com vocês nas maiores premiações de música, filmes e séries do mundo! Sim, em todas as premiações da TNT! Eu estou pronta! E já vamos começar nesse domingo, com o Grammy Awards! Então vai treinando o gogó, o passinho de dança, separa um lookinho bafo, vamos vibrar juntos com a música! Aqui na TNT e na HBO Max”, disse ela em seu vídeo de apresentação sobre o novo trabalho.