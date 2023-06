Astro da NBA amigo de Neymar, Jimmy Butler curte viagem pelo Rio de Janeiro

Jogador de basquete da NBA Jimmy Butler aproveita passagem pelo Brasil para visitar Rio de Janeiro

Nesta última quarta-feira, 21, o astro da NBA e parça de Neymar Jr., Jimmy Butler celebrou sua passagem pelo Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, o jogador de basquete publicou algumas fotos aproveitando sua viagem pelo Brasil, país que sempre deixou claro que ama, principalmente por suas amizades com o craque do Paris Saint-Germain e outros famosos brasileiros.

“Não tem lugar mais real do que o Rio”, escreveu o astro da NBA, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Apaixonado pelo Brasil, Jimmy desembarcou no Rio de Janeiro após perder as finais do campeonato de basquete norte-americano e depois vai para a cidade de São Paulo.

Através de suas fotos, Jimmy Butler aparece admirando a paisagem carioca na varanda da casa em que está hospedado, além de momentos ao lado do jogador de futebol do Flamengo, Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, no CT do Flamengo e jogando em um cassino com o atleta.

Jimmy também surgiu aproveitando para descobrir um pouco do surf brasileiro acompanhado do surfista Chumbinho, tomando um bom vinho com alguns amigos, além de aproveitar um cafezinho típico da cidade maravilhosa.

Os comentários foram inundados de internautas e famosos brasileiros celebrando a passagem do jogador de basquete em terras tupiniquins. “Lenda brasileira”, brincou uma página de basquete. “Só quem é fã de basquete vai curtir”, comemorou um outro usuário. “Você é o melhor”, exaltou um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jimmy Butler (@jimmybutler)

Neymar posa ao lado de jogador da NBA, apontado como possível affair de Shakira

No começo do mês de junho, Jimmy Butler apareceu ao lado de Neymar durante uma noite em Miami. “My guy”, escreveu o jogador de futebol, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, com algo que pode ser traduzido para o português como “meu cara” ou “meu chapa”. No clique, Ney e Jimmy aparecem aproveitando um bom restaurante.

Jimmy Butler é um jogador de 33 anos de idade, que atualmente joga pelo Miami Heat. Os boatos de que o atleta e a cantora colombiana estariam vivendo um affair começaram a rolar após Shakira comparecer a um jogo do time contra o Boston Celtics, pelas finais de conferência.