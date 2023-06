Neymar posa ao lado de jogador da NBA, apontado como possível affair de Shakira

Jogador de futebol Neymar Jr. posa ao lado de astro do basquete, Jimmy Butler, do Miami Heat

Nesta terça-feira, 6, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., usou suas redes sociais para compartilhar um clique ao lado de seu amigo de longa data, o astro do basquete e da NBA, Jimmy Butler, do Miami Heat. O jogador da bola laranja está sendo apontado como possível affair da cantora colombiana, Shakira.

“My guy”, escreveu o jogador de futebol, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, com algo que pode ser traduzido para o português como “meu cara” ou “meu chapa”. No clique, Ney e Jimmy aparecem aproveitando um bom restaurante.

Jimmy Butler é um jogador de 33 anos de idade, que atualmente joga pelo Miami Heat. Os boatos de que o atleta e a cantora colombiana estariam vivendo um affair começaram a rolar após Shakira comparecer a um jogo do time contra o Boston Celtics, pelas finais de conferência.

Hoje, Jimmy e o Miami Heat estão nas finais da NBA, se tornando o primeiro time que se classificou na última posição dos playoffs a chegar em uma final de liga. O trabalho que a equipe tem pela frente para se tornar campeã é enorme, visto que estão enfrentando o melhor time da temporada, o Denver Nuggets, que ficou em primeiro na colocação geral. Atualmente, a série de sete jogos está 1 a 1, será que agora que a série volta para Miami, Shakira será vista novamente no ginásio para ver seu possível affair?

Neymar Jr é um jogador de futebol brasileiro de 31 anos de idade. Começou sua carreira no Santos, tendo conquistado alguns títulos importantes, como a Copa Conmebol Libertadores. Vendido para o Barcelona, virou ídolo do futebol mundial no clube espanhol, tendo conquistado títulos da liga local e Champions League. Atualmente, está no Paris Saint-Germain, onde é odiado pelos próprios torcedores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)



Neymar deixa discrição de lado e tieta Rosalía durante GP de Barcelona

Neste último domingo, 4, Neymar Jr. mostrou que é gente como a gente! Durante a corrida de Fórmula 1 no GP de Barcelona, na Espanha, o atleta acabou cruzando com a cantora espanhola Rosalía, batendo um papo com a famosa, não deixando de tietar, como um bom fã. Através das redes sociais, um vídeo com o registro do encontro entre a cantora e o jogador de futebol começou a viralizar. Nas imagens, Neymar e Rosalía aparecem em clima bem amigável, batendo um bom papo, bem-humorados, com a artista arrancando risadas do craque da bola, que estava com sua equipe no local.