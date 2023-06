Neymar deixa discrição de lado e tieta Rosalía durante GP de Barcelona

Imagens de Neymar Jr. tietando cantora Rosalía durante GP da Espanha viralizam nas redes sociais

Neste último domingo, 4, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., mostrou que é gente como a gente! Durante a corrida de Fórmula 1 no GP de Barcelona, na Espanha, o atleta acabou cruzando com a cantora espanhola Rosalía, batendo um papo com a famosa, não deixando de tietar, como um bom fã.

Através das redes sociais, um vídeo com o registro do encontro entre a cantora e o jogador de futebol começou a viralizar. Nas imagens, Neymar e Rosalía aparecem em clima bem amigável, batendo um bom papo, bem-humorados, com a artista arrancando risadas do craque da bola, que estava com sua equipe no local.

LENDAS



Neymar encontrou com a cantora Rosalía durante o no GP da Fórmula 1, que aconteceu em Barcelona no último fim de semana.



🎥 Reproduçãopic.twitter.com/ehsjJ6XOtK — Goleada Info (@goleada_info) June 5, 2023

E não foi só o atleta que tietou a cantora durante o Grande Prêmio de Barcelona. O filho de Neymar Jr., Davi Lucca, e sua mãe, Carol Dantas, aproveitaram para tirar aquela fotinho com Rosalía. “Davi com sua Mami e com a MotoMami”, brincou a influenciadora digital, em seu perfil oficial no Instagram, fazendo referência à música da artista espanhola.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Dantas (@candantas)



Neymar presta homenagens à Messi após argentino deixar o PSG

Ainda no último domingo, 4, Neymar aproveitou para dar adeus ao companheiro de time, o argentino Lionel Messi, “Irmão... [As coisas] não saíram como pensávamos, mas tentamos de tudo. Foi um prazer dividir 2 anos com você. Muita sorte nessa nova etapa e que seja feliz. Te amo”, escreveu o camisa 10 da Seleção Brasileira, em espanhol, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Para ilustrar a postagem, o jogador de futebol compartilhou dois cliques ao lado do argentino. Em um deles, em preto e branco, Neymar aparece abraçando Messi, enquanto no outro, os dois sorriem e posam para a câmera. Ambos foram tirados no vestiário do clube francês. Lionel Messi já havia informado há alguns dias que não pretendia continuar no Paris Saint-Germain, porém, não informou qual será seu destino no futebol. Com 35 anos de idade, o mais recente campeão do mundo não pensa em se aposentar. Alguns clubes são dados como possível destino, como Manchester City, ou até mesmo voltar para sua terra natal e atuar pelo Newell’s Old Boys, time que o revelou.