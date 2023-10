Após reatar namoro, Ana Castela surge aos beijos com Gustavo Mioto durante viagem

A cantora Ana Castela surgiu agarradinha com Gustavo Mioto ao curtir o dia em um parque de diversões

Ana Castela levou os fãs à loucura ao postar algumas fotos com Gustavo Mioto na tarde desta quarta-feira, 25. Os dois estão viajando juntos após reatarem o relacionamento.

Os cantores estão em Orlando, nos Estados Unidos, e decidiram aproveitar o dia em um parque de diversões. Eles, então, tiraram algumas fotos juntinhos e também trocaram beijos apaixonados. Nos registros, Mioto carrega a amada nas costas.

Ao postar as fotos agarradinha com o namorado no feed do Instagram, a Boiadeira se declarou para o artista. "A vida é bem mais legal com você", declarou ela, acrescentando um emoji de coração.

Os fãs celebraram o amor do casal. "Lindos demais", disse uma seguidora. "É o amor", escreveu outra. "Lindos, feliz demais por vocês terem voltado. Que Deus abençoe e proteja o relacionamento de vocês", falou uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

Ana Castela revela quando reatou com Mioto

Os rumores de um affair entre Ana e Gustavo surgiu na internet no final de 2022, e apenas em junho deste ano eles confirmaram o relacionamento. Em setembro, no entanto, o cantor anunciou o término do relacionamento através dos Stories do Instagram.

"Oi gente, vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento. Não teve briga, não teve problema nenhum! Só não é a hora de começar a usar as 7 vidas [...]", disse ele em um trecho da postagem.

Mas eles não ficaram muito tempo separados. Após algumas suspeitas dos fãs, Ana confirmou nesta quarta-feira, 25, que os dois reataram o namoro há duas semanas. "Marketing voltou (faz duas semanas)", disse a cantora, ironizando as críticas ao seu namoro, ao postar nos Stories do Instagram um vídeo no estilo boomerang dando um beijo no rosto de Mioto.