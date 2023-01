Antonia Morais encanta fãs com fotos de sua viagem pelo Rio São Francisco

Cantora Antonia Morais surge em viagem incrível ao lado de Orlando e Ana Morais, além do namorado Paulo Dalagnoli

Nesta sexta-feira, 13, a cantora Antonia Morais (30) decidiu encantar seus fãs! Em suas redes sociais, a famosa apareceu em novas imagens em um passeio que fez pelo Rio São Francisco, acompanhada por seu pai, Orlando Morais, sua irmã, Ana Morais, e seu namorado, Paulo Dalagnoli.

“Obrigada Rio São Francisco”, escreveu a famosa na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela aparece com uma paisagem maravilhosa do local atrás dela, curtindo os momentos lindos ao lado de sua família.

Os comentários foram inundados de elogios, tanto à beleza da cantora, quanto da paisagem incrível do Rio São Francisco. “Que lindeza”, exclamou a atriz e mãe da famosa, Glória Pires. “Que sonho”, brincou Cleo Pires. "Que coisa mais linda”, disse uma internauta.

Veja a publicação da cantora Antonia Morais com fotos de sua viagem pelo Rio São Francisco com a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ✞TONY MO✞ (@antoniamorais)



