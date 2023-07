Ana Hickmann mostra detalhes de viagem de carro com a família: "Criando memórias"

Em conversa com a CARAS Digital, Ana Hickmann conta os bastidores da viagem de férias com o filho e o marido: 'Tem de tudo [risos]'

A apresentadora Ana Hickmann embarcou em uma viagem diferente com o marido, Alexandre Correa, e o filho, Alexandre. Os três embarcaram em uma viagem de carro pelos estados do sul do Brasil e estão parando em várias cidades para viverem momentos únicos em família. A família saiu de São Paulo e está indo o Rio Grande do Sul, em 10 dias de viagem durante as férias dela do programa Hoje Em Dia, da Record TV.

Em conversa com a CARAS Digital, a comunicadora contou mais sobre os bastidores da viagem, o que eles mais gostam de fazer durante as longas horas no carro e as atrações imperdíveis no caminho.

- Como surgiu a ideia de fazer uma viagem de carro?

- Eu sou suspeita porque amo viajar de carro. Essa não é a primeira que eu cruzo os estados para chegar até a minha terrinha, Santa Cruz do Sul, que fica no interior do Rio Grande do Sul. Eu já fiz isso outras vezes e gosto bastante, porque é a oportunidade de pararmos em cidades no meio do caminho e curtimos uns dias sem pressa. Em 2021, vim com o meu filho e foi muito divertido. Dessa vez, o meu marido topou vir junto e foi a primeira vez dele. É cansativo porque são muitas horas de estrada, mas vale a pena!

- Como definiram o roteiro da viagem?

- Eu sempre procuro cidades que tenham atrativos para crianças. Além disso, eu aproveito essa época do ano para visitar a minha família. Meu avô, irmãos, tios e primos ainda moram em Santa Cruz e só consigo passar mais tempo com eles durante as minhas férias. Como o plano já era ir para o sul, atendemos um pedido do Alezinho, que era conhecer o Beto Carrero World. Esse já era um sonho de infância meu que eu ainda não tinha realizado. Fomos de São Paulo até Penha, que fica em Santa Catarina, e passamos dois dias. De lá, fomos para a minha cidade curtir a família e agora estamos em Gramado. Eu já tinha vindo aqui à trabalho no ano passado e amei conhecer o Snowland. Desde então, queria muito voltar para apresentar ao Ale e ao Alezinho. Ele se divertiu muito e impressionou no esqui. Meu menino está arrasando! É um parque bacana para todas as idades. Foi muito bom.

- Como é o clima durante as viagens de carro?

- Olha, tem de tudo (risos). Muita empolgação, ansiedade, sono e confesso que um pouco de stress também, porque são muitas horas. Imagina só que errar o caminho pode complicar tudo. Mas é tudo na brincadeira. Nosso objetivo é chegar bem e com tranquilidade para poder curtir alguns dias de diversão. Eu e o Ale revezamos no volante, porque as viagens têm sido bem longas. Só até Penha, levamos mais de 9h para chegar. Então, vamos papeando, ouvindo música, comendo coisas gostosas e torcendo para pegar a estrada livre de trânsito (risos).

- Qual é o seu momento mais aguardado dessa viagem?

- Todas as cidades que estamos visitando são muito especiais. Tem o apego familiar, que é me conectar com a minha terra, as minhas raízes, no lugar que eu cresci. A novidade de ir em um lugar mágico que nunca fui, como o Beto Carrero. E também ver o meu filho conhecendo algo novo, com os olhos surpresos de criança. Além da Snowland, vamos no NBA Park, que é o primeiro espaço temático da NBA no mundo. O Alezinho é apaixonado por basquete e diz que quer ser jogador quando crescer. Estamos ansiosos para conhecer o parque! E outros passeios que ainda vamos fazer como visitar o Space Adventure, um parque temático da Nasa, e o Illusion Show, com os ilusionistas Henry e Klauss. É tudo muito especial. Sei que estamos criando memórias para a vida inteira a cada viagem dessa. Por isso, dessa vez decidi gravar tudo para o Youtube, desde o dia em que saímos de casa. Tem perrengue na estrada, cada cantinho que conhecemos, comida gostosa... enfim, tudo que estamos vivendo. O primeiro vídeo saiu na segunda-feira, 17, e hoje tem mais. Tudo em tempo real.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)