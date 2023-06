Ana Clara Lima derrete seguidores com clique romântico ao lado do namorado em cachoeira

Apresentadora Ana Clara Lima encanta internautas com fotos de sua viagem pela Chapada dos Veadeiros

Nesta quarta-feira, 14, a apresentadora Ana Clara Lima usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques de sua viagem pelo Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Em meio a uma cachoeira, a famosa ostentou seu corpo impecável e mostrou um momento romântico ao lado do namorado, Bruno Tomoli.

“Sigo apaixonada por esse lugar e essa viagem”, escreveu a ex-participante do Big Brother Brasil, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Ana Clara aparece em meio a uma cachoeira, mostrando toda a beleza do destino paradisíaco.

Em uma das fotos, Ana Clara surge aproveitando um bom banho de cachoeira, com um biquíni preto, sentada em uma das pedras embaixo da queda d’água. Já em outra, a apresentadora mostra um pouco da magnífica paisagem que o destino apresenta. Além disso, posou em meio a natureza com um céu maravilhoso acima de si mesma. Por fim, Ana Clara e Bruno posaram juntos debaixo da cachoeira, dando um beijo quente.

Os comentários da postagem foram inundados por uma enxurrada de elogios para a beleza tanto da apresentadora, quanto do destino. “Queria estar com um boy gato na chapada dos veadeiros bem plena”, invejou uma internauta. “Aí estamos falando da elite”, exaltou um outro usuário. “Linda demais”, disparou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Ana Clara Lima e da Chapada dos Veadeiros.

Ana Clara Lima é uma apresentadora e influenciadora digital de 26 anos de idade, nascida no dia 11 de abril de 1997, na cidade do Rio de Janeiro. Estudante de jornalismo, ficou famosa após participar da edição de 2018 do Big Brother Brasil ao lado de seu pai, Ayrton Lima.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Clara (@anaclaraac)



Reação inusitada de Ana Clara ao perder buquê no casamento de Camilla de Luca viraliza: ‘Desgraçado’

No último sábado, 13, durante o casamento da influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21Camilla de Lucas (28) e do produtor e músico Mateus Ricardo, mais conhecido como Blecaute, a apresentadora Ana Clara Lima roubou a cena após ficar completamente irada por perder a chance de agarrar o buquê da noiva. Em um vídeo, a ex-BBB joga o arranjo de flores para os convidados, rendendo uma cena icônica da apresentadora extremamente irritada com o fato de ter perdido a disputa para um amigo de Camilla. “Filho da put*... Desgraçado... Nojento…”, disse a ruiva, deixando nítida a decepção, enquanto tocava Run the World (Girls), da Rihanna.