Reação inusitada de Ana Clara ao perder buquê no casamento de Camilla de Luca viraliza: ‘Desgraçado’

Apresentadora Ana Clara fica revoltada após perder chance de pegar buquê no casamento da ex-BBB Camilla de Lucas

Na noite deste último sábado, 13, aconteceu o casamento da influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21 Camilla de Lucas (28) e do produtor e músico Mateus Ricardo, mais conhecido como Blecaute. Porém, o que está viralizando nas redes sociais nos últimos dias é a reação da apresentadora Ana Clara Lima (26), que ficou completamente revoltada após perder a chance de agarrar o buquê da noiva.

Em um vídeo, a ex-BBB joga o arranjo de flores para os convidados, rendendo uma cena icônica da apresentadora extremamente irritada com o fato de ter perdido a disputa para um amigo de Camilla. “Filho da put*... Desgraçado... Nojento…”, disse a ruiva, deixando nítida a decepção, enquanto tocava Run the World (Girls), da Rihanna.

Isso porque foi apenas recentemente que Ana Clara revelou publicamente que estaria namorando pela primeira vez em sua vida. A apresentadora de Túnel do Amor anunciou o romance com o publicitário Bruno Tumolli. “Morrendo com a reação da Ana Clara revoltada porque não pegou o buquê no casamento da Camilla de Lucas”, comentou um perfil, ao compartilhar o vídeo do momento.

Morrendo com a reação da Ana Clara revoltada porque não pegou o buquê no casamento da Camilla de Lucas. pic.twitter.com/3eAz4DaRkc — Central Reality (@centralreality) May 16, 2023

Ana Clara Lima visita médicos e descobre série de problemas de saúde

A apresentadora Ana Clara revelou um pouco sobre como foi sua visita aos médicos. “Eu fui no gastro [gastroenterologista] e estou com refluxo, preciso fazer endoscopia e vários outros exames. Fui na dentista, vou ter que usar aparelho. Vou ter que remendar meus dentes, porque quebrei eles dormindo, estou apertando meus dentes", começou ela, contando o que foi detectado nos exames. "Eu fui no otorrino e eu peguei no sono no carro e falaram que eu estava respirando como se estivesse morrendo e descobri o quê? Tenho desvio de septo. Eu tinha e eu não sabia. E ainda tenho rinite crônica", lamentou a ruiva.

"Tenho mais alguns médicos marcados. Tenho dermatologista, porque ano passado eu tive psoríase. (...) Tenho oftalmologista marcado, ver se o grau aumentou e eu quebrei meu óculos. Mas, tudo bem, eu precisava de um novo. Eu preciso marcar mastologista, ginecologista, médico do sono… O importante é que estou cuidando de mim, da minha saúde", disse sobre a bateria de médicos que ainda precisa frequentar, mas relembrou a importância de conhecer os nossos problemas para tratá-los.