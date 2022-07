Ana Clara Lima compartilha fotos de viagem para Madrid: "Amando essa cidade"

Apresentadora e ex-BBB Ana Clara Lima está curtindo uma viagem especial para Madrid, na Espanha

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 10h45

A apresentadora e ex-BBB Ana Clara Lima (25) está curtindo uma viagem especial para Madrid e têm encantado os seguidores com as fotos das paisagens da cidade da Espanha.

Em seu perfil no Instagram, Ana Clara compartilhou uma série de fotos da viagem. A ex-BBB visitou o Museu Rainha Sofia e mostrou as fotos encantadoras do local.

Ainda nas redes sociais, Ana Clara mostrou os passeios. Na última terça-feira, 12, a apresentadora visitou o Parque Del Retiro, e continuou seu tour pela cidade, visitando um rooftop e inclusive o estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu.

"Como vocês podem ver, estou muito confortável nessa cidade. Fim de tarde nesse rooftop gostosinho demais pra beber uma cervejita com queijos e fomos no estádio do Real Madrid que é maneiro mas perde pro do fluzão", brincou na legenda de uma das publicações.

E claro, as fotos publicadas por Ana Clara renderam diversos elogios dos internautas, e Vivian Amorim aproveitou o espaço para escrever: "Que delícia de lugarrr! Volta e me leva junto, mana", brincou.

Veja as fotos de Ana Clara Lima em Madrid:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Clara (@anaclaraac)