Aline Mineiro mostra detalhes de famoso ponto turístico francês

Viajando pela França, Aline Mineiro visita Château de Versailles, na capital parisiense

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 12h58

Na manhã desta sexta-feira, a atriz Aline Mineiro (31) mostrou um pouco mais sobre sua viagem pela Europa. Fazendo a famosa “eurotrip” com o amado, o polêmico humorista Léo Lins (40), a morena deu detalhes de um dos pontos turísticos mais famosos de Paris, na França.

“Château de Versailles. Um dos lugares mais lindos que os meus olhos já viram. Apaixonada!”, escreveu Aline Mineiro, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Esta não é a primeira postagem que ela faz sobre sua viagem.

Nas fotos, ela aparece dentro do famoso Château de Versailles, ou, em português, Palácio de Versalhes, castelo real que se localizava na cidade de Versalhes, mas que hoje é um subúrbio da capital francesa. Aline mostra detalhes da construção, as salas, esculturas, entre outras coisas, dando a entender a imensidão do local.

Os comentários foram lotados de pessoas surpresas pela beleza do local, além da beleza de Aline Mineiro. “Lindo né?”, disse um seguidor da atriz. “E com certeza uma das pessoas mais lindas que esse lugar já recebeu”, elogiou outra. “Tá uma chiqueza só”, exaltou uma terceira.

Veja a publicação de Aline Mineiro no Palácio de Versalhes, em Paris, na França, durante sua Eurotrip:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Mineiro (@alinemineiro)



