Sem sutiã, Aline Mineiro ostenta decote saltando e choca: ''Que gata''

Ex-A Fazenda Aline Mineiro chamou a atenção ao dispensar peça íntima em look mega decotado

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 12h17

A ex-A Fazenda Aline Mineiro (30) causou nesta quinta-feira, 22, em sua rede social ao compartilhar fotos arrasadoras. Toda arrumada, a influenciadora roubou a cena o exibir seu corpaço torneado em um vestido estampado.

Dispensando o sutiã, a musa deixou seu decote turbinado marcado à mostra na peça toda recortada e fez a temperatura subir com tanta beleza.

Toda produzida, maquiada e com os cabelos ondulados, Aline Mineiro deixou os fãs chocados. "Bom dia meus goxtosos. Última foto de cabelão por aqui. Porque eu sou assim neh, essa metamorfose ambulante", falou sobre mudar o visual.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo encheram a artista de elogios. "Que gata", exclamaram os fãs. "Sempre uma deusa", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Aline Mineiro escandalizou em sua rede social ao aparecer biquíni transparente. Vestindo a peça ousada, ela parou tudo com suas curvas torneadas.

Ousada, Aline Mineiro aposta em look transparente para gravação na 'Hora do Faro'

Logo ao sair de A Fazenda 13, Aline Mineiro participou do programa de Rodrigo Faro (48), o Hora do Faro, e roubou a cena ao aparecer com um look transparente durante a gravação da atração dominical. De body cavado e abaixando a calça, a musa ostentou seu corpaço escultural na ocasião.

