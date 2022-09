De biquíni transparente, Aline Mineiro escandaliza com corpaço absurdo: ''Maravilhosa''

Ex-A Fazenda Aline Mineiro chocou ao esbanjar corpaço torneado em biquíni transparente cheio de recortes

Redação Publicado em 09/09/2022, às 13h46

A ex-A Fazenda Aline Mineiro (30) roubou a cena na rede social nesta sexta-feira, 09, com um clique arrasador de biquíni. Parando tudo, a influenciadora chamou a atenção ao exibir suas curvas torneadas em um look nada discreto.

No registro ousado, a celebridade esbanjou seu corpaço escultural ao surgir usando um biquíni vermelho com transparência e cheio de recortes. Com um coração nas partes íntimas, ela cobriu apenas o necessário com a roupa.

"Sexta é o dia oficial do biscoito, mas no caso dessa foto, pode deixar o seu coração também", escreveu Aline Mineiro na legenda do clique de fazer a temperatura subir.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a musa de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Gata demais", disseram outros.

Ousada, Aline Mineiro aposta em look transparente para gravação na 'Hora do Faro'

Logo ao sair de A Fazenda 13, Aline Mineiro participou do programa de Rodrigo Faro (48), o Hora do Faro, e roubou a cena ao aparecer com um look transparente durante a gravação da atração dominical. De body cavado e abaixando a calça, a musa ostentou seu corpaço escultural na ocasião.

