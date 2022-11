Agatha Moreira faz trilha e passeia no Bondinho do Pão de Açúcar

Agatha Moreira aproveitou a tarde desta última quinta-feira, 10, para visitar o ponto turístico do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 08h56

A atriz Agatha Moreira (30) antecipou o seu final de semana e aproveitou a tarde desta última quinta-feira, 10, para fazer um passeio pelo Rio de Janeiro, onde mora. Acompanhada de amigos, ela fez trilha e visitou o Bondinho do Pão de Açúcar, uma das principais atrações turísticas da cidade. São 220 metros de altura e a viagem dura cerca de três minutos.

“Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro”, escreveu a atriz na legenda de seus stories do Instagram, onde compartilhou os momentos e a vista da paisagem, com seus seguidores. O teleférico repousa nas margens da Baía da Guanabara dando as boas vindas a cidade maravilhosa com toda a sua imponência.

O Bondinho do Pão de Açúcar foi idealizado pelo engenheiro Augusto Ferreira Ramos, em 1922, para facilitar o acesso do topo dos morros da Urca e do Pão de Açúcar, que já no fim do século XIX eram famosos pelas belíssimas vistas, que só conseguiam ser contempladas por escaladores.

Agatha Moreira deixa fãs sem ar em fotos topless para promover lançamento de série

Agatha Moreira resolveu chocar seus seguidores com algumas fotos picantes. Ela abriu um álbum de fotos onde fez um topless para promover a estreia de Verdades Secretas 2, na Rede Globo. Nas imagens, a atriz aparece de apenas calcinha e meia calça pretas e um "X" para tapar seus seios.

As fotos são na versão “Giovanna” da atriz, de quando estava gravando a produção de Walcyr Carrasco.

“Se eu fosse você, eu não perderia nenhum capítulo.. Giovanna vem aí, ainda mais intensa e com muita sede de vingança! Obrigada @walcyrcarrasco e @amoramautner por esse presente! Obrigada público pelo carinho! Fizemos tudo com muita dedicação e amor pra vocês, espero que gostem!”, escreveu Agatha, na legenda da publicação.

O corpão da atriz deixou muitos seguidores sem ar e arrancou diversos elogios de seus fãs. “Gata”, comentou uma. “Não aguento”, exclamou outra. “A mais linda de todas”, disse uma terceira. Além das diversas carinhas apaixonadas e emojis de coração espalhados por aí.