Agatha Moreira é clicada por Rodrigo Simas durante viagem e brinca: ''Desculpa aí, pessoal!''

Atriz Agatha Moreira compartilha série de fotos feitas por Rodrigo Simas com look nude em viagem para a Espanha

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 13h45

A atriz Agatha Moreira (30) pode dizer que tem um fotógrafo só para ela!

Nesta terça-feira, 05, a artista brincou ao compartilhar uma sequência de fotos tiradas pelo namorado, Rodrigo Simas (30) durante viagem do casal.

Curtindo dias de descanso na Espanha, a famosa surgiu deslumbrante nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram. Esbanjando estilo com seu cabelo curtinho, a gata apostou em look todo nude, um top de crochê e calça, e completou o visual com tênis brancos e óculos escuros.

"Mais um dia viajando com quem tira as minhas fotos mais perfeitas. Desculpa aí, pessoal!", escreveu Agatha ao legendar a publicação.

Nos comentários, os fãs destacaram a beleza de Agatha. "Perfeita", elogiou a atriz Giovanna Lancellotti, que está curtindo a viagem com os amigos. "Que mulher!!!!!", disse uma internauta. "Deusa", exaltou outra. "Você que é perfeita", falou uma terceira. "Com esse rosto é fácil todas as fotos ficarem perfeitas", comentou mais uma. "O privilégio de ter um fotógrafo especial desses é para poucos hahahaha", pontuou outra admiradora.

Rodrigo Simas abre álbum de fotos de viagem com Agatha Moreira

Rodrigo Simas decidiu exibir alguns detalhes da viagem para Madrid com a namorada, Agatha Moreira. O ator compartilhou uma sequência de cliques onde ele aparece curtindo uma balada, admirando as belezas da natureza local, comendo em restaurantes, saindo com amigos e turistando pela cidade.

Confira as fotos de Agatha Moreira feitas por Rodrigo Simas durante viagem: