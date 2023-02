Adriane Galisteu viaja com o filho para a Suíça após desfilar no carnaval: "Preciso curtir"

Adriane Galisteu foi curtir a cidade de Genebra com o filho e já está passeando pelos pontos turísticos da capital

Adriane Galisteu (49) já está em solo suíço com o filho, Vittorio (12). Desde que chegou à Genebra, a apresentadora tem curtido as belezas do país.

"Nem cheguei e já estou na rua. Eu não consigo chegar a um hotel e ficar curtindo o local. Eu preciso curtir. Cheguei, larguei as malas e fui rumo à cidade. Já descobrimos que aqui tem o museu Patek. Já tenho informações que o primeiro relógio de pulso suíço foi criado em 1868 pelo Patek Philippe. E a gente vai entrar agora para ver o museu", falou.

Apaixonada por relógios, a apresentadora se encantou com os modelos encontrados e registrou tudo. Ela também caprichou no figurino para enfrentar as baixas temperaturas do país.

"Aqui está bem friozinho. Estamos acostumados com o calor no Brasil e aí estranhamos um pouco. Está gelando o rosto, mas está uma delícia", contou.

Adriane Galisteu rebate críticas por excessos de pelos em desfile: "Sempre tive cabeluda"

Adriane Galisteu rebateu com classe os comentários negativos que ouviu após desfilar no Carnaval de 2023 para celebrar o centenário da Portela.

Sincerona, a estrela apareceu com as pernas peludas, o que não agradou algumas pessoas. Ela criticou a "chatice" de quem fica procurando motivos para implicar com seu corpo.

"Sempre tive a perna cabeluda! Gente chama. As pessoas estão ficando chata demais. Fala do meu samba, da minha perna, do meu peito...", reclamou ela para a Folha de S. Paulo.

A estrela usou uma fantasia inspirada em uma águia e caprichou na ousadia, com um body cavadíssimo, detalhes imitando penas e um adereço de cabeça sofisticado.

Nos bastidores, ela contou: “Voltar no centenário da Portela é especial porque eu desfilei em um carnaval que ganhei pela escola, grávida. E no ano seguinte desfilei quando estava amamentando".