Zezé Di Camargo defende a sua personalidade: 'Sempre falei o que eu pensava'

No programa Faustão na Band, Zezé Di Camargo fala sobre sua postura em opiniões contrárias

O cantor Zezé Di Camargo participou do programa Faustão na Band na última sexta-feira, 23, e comentou sobre a sua personalidade ao lidar com assuntos que geram opiniões contrárias. O artista foi elogiado por Faustão por ter a sua personalidade forte e defender o que pensa. Então, ele explicou qual é o seu pensamento nestes momentos polêmicos da vida.

Faustão disse: “Ele fala o que vem na cabeça. Quantas vezes a gente enchia o saco: 'Zezé, segura!', mas é o jeito dele! E as pessoas aprenderam a gostar e respeitar o jeito dele”. Com isso, Zezé relembrou as polarizações nas eleições de 2022. “O que eu penso na vida é que se o Brasil não estiver bem, se o povo do Brasil não estiver feliz, eu não vou estar bem porque eu fui feito pelo povo do Brasil. O que eu tenho, eu devo ao povo do Brasil! Então as decisões que eu tomei, que foram contundentes e que deixou muita gente achando que eu estava errado, eu só quis mostrar para as pessoas assim: ‘eu penso desse jeito!’, você concordar comigo ou não, é um direito que você tem!’”, afirmou ele.

E completou: "Eu sempre falei o que eu pensava. Posso quebrar a cara lá na frente... Acho que o público respeita mais o artista quando ele mostra a cara e fala o que ele pensa, não fica atrás de um escudo".

Zezé Di Camargo encontra seu presente de Natal antes da hora

Na noite de sexta-feira, 23, Graciele Lacerda revelou que o noivo, Zezé Di Camargo, encontrou o seu presente de Natal antes da hora. Ela ainda iria enfeitar o presente, mas ele se deparou com o item no apartamento deles. Ela o presenteou com uma bicicleta horizontal.

"A ideia era colocar um laço de presente e fazer aquela supresa para o @zezedicamargo. Mas ele que me surpreendeu, estava fazendo um ensaio fotográfico quando ele chegou e viu o presente! Mas o que vale é ver ele já pedalando. O Zezé está em uma fase super saudável e se exercitando muito! Então eu resolvi incentivar mais ainda, comprei de presente de natal uma bicicleta horizontal que ele ama e assim ele nao precisa mais ir até a academia e pode fazer em casa mesmo seu aeróbico!", disse ela.