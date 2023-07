Xuxa Meneghel vai às lágrimas ao lembrar de sua governanta: "Minha segunda mãe"

Xuxa Meneghel vai às lágrimas no 'Mais Você' ao comentar como era a relação entre as duas

A apresentadora Xuxa Meneghel foi às lágrimas durante o Mais Você exibido nesta quinta-feira, 13. Entrevistada ao vivo por Ana Maria Braga, ela se emocionou ao lembrar do carinho por Maria, sua governanta que morreu em março de 2021.

"Ela apareceu na minha vida no momento em que eu estava precisando de alguém pra cozinhar macrobiótico e comida vegetariana, eu ainda não era vegana. E eu ganhei uma segunda mãe", disse ela muito emocionada.

A loira lembrou que dona Alda, sua mãe biológica, e Maria, sua parceria, morreram muito próximas. "E tinha um ciúme, ela da minha mãe e a minha mãe dela. E depois que a minha mãe foi embora, demorou um tempinho e a Maria ficou muito doente também. Eu realmente vim no mundo para ter duas mães e tem gente que não tem nenhuma", declarou.

Emocionada, Xuxa lembrou que a relação entre as duas foi sempre de mãe e filha. "Eu nunca na minha vida olhei para a Maria como uma pessoa que trabalhasse pra mim, porque tenho certeza que se eu não pagasse, ela ia ficar comigo. Eu nunca apresentava ela como “uma pessoa que trabalhava comigo”, ela era minha mãe mesmo", disse com lágrimas nos olhos.

Confusão em grupo

Xuxa Meneghel participou nesta terça-feira, 11, do podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e durante a entrevista a apresentadora deu detalhes sobre quando perdeu a virgindade e também sobre um presente que ganhou de Angélica e Eliana no seu aniversário.

As loiras criaram um grupo no WhatsApp, e ela confessou que as mensagens que elas enviam no aplicativo deveriam ser censuradas. "Esse grupo deveria ser censurado porque só eu que mando todas as coisas, e às vezes elas não falam nada. Eu fico 'que grupo mais chato', e elas começam a mandar umas coisas. Tudo que você possa imaginar é censurado", contou.