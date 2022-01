Xuxa Meneghel responderá perguntas inusitadas de Tatá Werneck no 'Lady Night'

Apresentadora Xuxa Meneghel será a convidada de honra de Tatá Werneck no próximo episódio do 'Lady Night'

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 13h46

Nesta quinta-feira, 27, a apresentadora Xuxa Meneghel (58) será a convidada especial de Tatá Werneck (38) no programa Lady Night.

A eterna rainha dos baixinhos responderá as curiosidades e perguntas mais inusitadas da comediante no talk show da Globo que sempre dá o que falar.

“Participar de qualquer coisa com a Tatá é incrível! Eu a amo com todas as minhas forças, e a vejo como minha “baixinha” mesmo. Não teve frio na barriga com as perguntas pois sabia que seria bem cuidada por ela. Tatá sempre me protege e cuida. E eu faço o mesmo com ela!”, confirmou a loira para o Gshow.

Volta no tempo!

Juntas, as duas voltaram no tempo ao contarem diversas histórias vividas por Xuxa no passado.

“A primeira vez que pisei na TV foi no programa da Xuxa. Meu nome artístico, Tatá, foi dado por ela”, contou a âncora da atração com muita emoção no olhar.

Em suas redes sociais, Tatá divulgou uma foto da conversa com Xuxa que será exibida pela TV Globo logo depois do BBB 22.