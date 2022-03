Xuxa Meneghel celebra gravação com Ivete Sangalo e se declara: ''Como eu amo estar do seu lado''

Xuxa Meneghel é a convidada do The Masked Singer Brasil e fez questão de se declarar para a amiga Ivete Sangalo

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 14h18

Nesta quinta-feira, 24, Xuxa Meneghel (58) usou as suas redes sociais para ver uma declaração para a amiga, Ivete Sangalo (49).

No perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou fotos ao lado da cantora durante a gravação do The Masked Singer Brasil.

Além da apresentadora do programa, a rainha dos baixinhos também pode reencontrar amigos da equipe.

"Como eu amo estar do seu lado @ivetesangalo… vc me faz bem… e ainda rever meu diretor (@marceloamiky) e toda a turma do Dancing… só pra reforçar o que sempre te disse Veveta... te adoro, vc é o máximo e esse pgm é lindo. Bjos @tatawerneck, @rodrigolombardi, @taisdeverdade e @sterblitch. Amei estar com vcs!!!", escreveu ela na legenda.

Os fãs das artistas lotaram os comentários. "As rainhas reunidas", "Meu coração explode", "As rainhas do Brasil", dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE XUXA E IVETE SANGALO