Fora do BBB 22, Vyni ganha surpresa especial de Xuxa Meneghel e se emociona: ''Sonho de criança''

Vyni, recém-eliminado do BBB 22, é surpreendido com presente de Xuxa Meneghel e agradece pelas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 16h03

Nesta quinta-feira, 17, Vyni (23) não escondeu a emoção ao compartilhar com os seguidores o presente especial que ganhou de Xuxa Meneghel (58)!

A eterna Rainha dos Baixinhos soube do sonho de infância do influenciador, que tem origem humilde, de ter um Laptop da Xuxa, e resolveu presenteá-lo com um.

“Eu to tão feliz por estar realizando esse sonho de criança, minha gente. Eu sempre quis muito ter um, mas nunca pude”, confessou o ex-brother na legenda do post.

“Xuxa, obrigado por esse presente maravilhoso que eu vou guardar com muito carinho e ninguém toca. Você sempre nos mostrando que só basta acreditar! Te amo”, completou ele.

Oitavo eliminado da edição, Vyni deixou o programa com 55,87% dos votos num paredão contra Gustavo (31) e Pedro Scooby (33).