O ex-jogador de futebol Amaral é desmascarado no The Masked Singer Brasil

O ex jogador de futebol Amaral estava por baixo da fantasia do Cachorro no programa comandado por Ivete Sangalo

CARAS Digital Publicado em 20/03/2022, às 18h39

Eliminado da competição, Amaral estava por baixo da fantasia do Cachorro no The Masked Singer Brasil - Reprodução/Globo