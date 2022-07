William Bonner explica motivo de sua ausência no Jornal Nacional

William Bonner não aparece todos os dias da semana na bancada do Jornal Nacional e revela o motivo nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 16h28

O apresentador William Bonner (58) apareceu nas redes sociais para explicar o motivo de suas ausências na bancada do Jornal Nacional, da Globo. Nos últimos tempos, ele não tem mais aparecido no telejornal todos os dias da semana e suas faltas na atração foram sentidas pelo público. Tanto que ele decidiu revelar o motivo.

O comunicador contou que ele e Renata Vasconcellos (50) estão envolvidos em um novo projeto da Globo e vão ficar longe da bancada em algumas ocasiões. O novo projeto envolve a cobertura das eleições de 2022. “Eu e a Renata estamos envolvidos num projeto paralelo ao Jornal Nacional de todo dia. É por esse motivo que, de vez em quando, eu vou desaparecer da bancada. De vez em quando, vai ser a Renata que vai estar fora. E, às vezes, a gente vai se encontrar na bancada. É porque, em dias alternados, nós estamos nos ausentando para participar de um projeto especial que está sendo produzido para as eleições deste ano”, disse ele em um vídeo publicado no Instagram do Jornal Nacional.

Logo depois, ele contou que o projeto é algo grande, como já aconteceu em eleições anteriores. “Você sabe, toda vez que tem eleição presidencial, o JN oferece alguma coisa diferente para o público. A gente já fez a Caravana JN, a gente já voou pelo Brasil, a gente já perguntou o que o brasileiro queria, não é? O Brasil Que Eu Quero. Esses projetos vão ficando muito marcantes a cada 4 anos. Dessa vez, a gente tem um projeto que não tem nada a ver com isso, mas que vai ser muito, muito marcante e muito importante. Você está convidado desde já e eu aqui estou só explicando porque eu não estou na bancada do JN todos os dias mais”, declarou.

Assista ao vídeo de William Bonner:

William Bonner nega rumores de que vai sair da Globo

Em um contato com a coluna de Cristina Padiglione, do jornal Folha de S. Paulo, William Bonner comentou sobre os boatos de que poderia encerrar o contrato com a Globo no próximo ano. Ele negou sua saída da emissora.

“Não sei quem inventa esses boatos de que eu pretenderia sair da Globo, mas a intenção é óbvia: ganhar dinheiro ao levar pessoas a clicar no link enganoso. Meu nome e os de outros colegas da Globo têm sido usados sistematicamente com esse propósito por sites que vivem desse expediente baixo”, disse ele à publicação.

Logo depois, Bonner falou dos seus projetos para o futuro. “Meus planos profissionais estão todos concentrados no Jornal Nacional e em projetos do jornalismo da Globo para os quais fui e ainda vier a ser escalado. Estou completando nesses dias de junho exatos 36 anos de Globo e me sinto com energia e disposição para seguir por muito tempo no desempenho de um trabalho que considero de enorme relevância para o nosso país”, declarou.

Vale lembrar que William Bonner está há 26 anos na bancada do Jornal Nacional.