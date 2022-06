Wanessa e Zezé Di Camargo abrem o jogo sobre separação

Wanessa Camargo e Zezé Di Camargo falam sobre divórcio no programa Faustão na Band: 'A família vai sempre existir'

Publicado em 18/06/2022, às 13h18

A cantora Wanessa Camargo e o pai, o cantor Zezé Di Camargo, participaram do programa Faustão na Band e falaram sobre as experiências dos dois com a separação. Zezé se separou de Zilu Camargo, mãe dos seus três filhos, há alguns anos; e Wanessa acaba de se separar de Marcus Buaiz após 17 anos juntos. Na atração, eles refletiram sobre o divórcio e como fica a família após a decisão do casal.

No palco, Faustão perguntou: “Quando Zezé separou, como foi a sua conduta com o seu pai? E agora você separa, como está o seu pai com você?”. Assim, Wanessa contou que sempre apoiou o pai e a mãe durante a separação.

"Em relação ao meu pai, durante a separação, eu sempre tentei conversar com ele e estar ao lado dos dois. Nunca estar de um lado ou de outro. Filho não separa, então minha relação com eles sempre foi muito forte. Inclusive agora, durante a pandemia, ficamos muito mais próximos do que já fomos durante toda a vida. Minha mãe sempre foi mais próxima da gente, porque meu pai viajava muito, mas depois da separação ele teve que vir atrás, se ele não ligasse ou aparecesse, a gente não se via", disse ela.

Então, Wanessa falou da própria experiência. "Um casamento é entre duas pessoas. Se a gente conseguir ter maturidade, carinho, respeito por toda a história que a gente criou sempre, os filhos vão lidar com isso de forma tranquila, que é minha prioridade, depois eu cuido de mim", comentou.

Por sua vez, Zezé Di Camargo defendeu a família. "O que eu não admito é falarem que quando um casamento acaba, é falarem que o casal destruiu a família. Não! A família vai sempre existir. A mãe dos meus filhos vai ser sempre minha família, ela não é mais minha mulher, mas é minha família. Nesses momentos, a família até se fortalece, porque precisa estar mais junto. A família para mim é a instituição mais importante na vida dos seres humanos. Por que não viver todo mundo bem?", declarou.