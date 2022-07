Walter Casagrande Jr fala sobre o fim do contrato com a Globo: 'Não estava prestigiado'

Walter Casagrande Jr abre o jogo sobre decisão de sair da Globo após 25 anos de parceria

13/07/2022

O comentarista Walter Casagrande Jr (59) relembrou o fim do seu contrato com a Globo em uma nova entrevista. No podcast Fala, Brasólho, ele contou que já tinha percebido as mudanças na relação da emissora carioca com seus talentos antes de encerrar seu contrato de 25 anos.

“Quando mudou a direção, muitas pessoas foram saindo, de todas as áreas, Dramaturgia, Jornalismo, Esporte. E eu comecei a perceber que não estava tão prestigiado como era antes. Mas aí sentamos para conversar, não tive nenhum problema, foi ótimo. Porque eu queria mesmo sair e eles queriam que eu saísse”, contou ele.

Então, o ex-atleta relembrou sua trajetória na Globo. “Fiquei na Globo por 25 anos e não tenho o que reclamar: viajei o mundo fazendo jogos da Seleção Brasileira, comentei Copa do Mundo, Olimpíadas, fiz amistosos por todo lugar. Eu vi muita coisa”, declarou.

Por fim, Casagrande contou sobre seus novos projetos longe da emissora carioca. “Tenho outros projetos, não só em esporte. Não posso sair completamente do esporte porque o esporte é minha vida, mas quero fazer outras coisas. Penso em um programa musical resgatando o rock brasileiro e a MPB”, declarou.

Casagrande comunica o fim do contrato com a Globo

Casagrande anunciou o fim da parceria com a Globo no dia 6 de julho por meio de um vídeo nas redes sociais.

“Depois de 25 anos de Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de Esportes da TV. Vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados”, contou ele.