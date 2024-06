Virginia revela que quadro polêmico em seu programa no SBT foi ideia de Anitta

Apresentadora do SBT, a influenciadora Virginia Fonseca contou como surgiu a criação de um quadro polêmico com famosos no 'Sabadou'

A influenciadora digital Virginia Fonseca está fazendo um grande sucesso com seu programa 'Sabadou com Virginia', exibido no SBT. Um dos momentos mais comentados da atração é o quadro 'Se beber, não fale', onde o convidado da semana escolhe se quer ou não responder a uma pergunta 'polêmica'.

Em entrevista ao 'The Date News', a esposa do cantor Zé Felipe revelou que a criação foi uma ideia de outra famosa: Anitta. De acordo com Virginia, a dona do hit Girl From Rio havia sugerido o quadro anos atrás, quando ela tinha apenas um canal no YouTube.

"Aquele é o quadro mais polêmico da televisão. Foi a Anitta quem deu a ideia. Ela falou 'você tem que fazer um quadro desse, faz no YouTube'. Eu ainda nem tinha ideia de apresentar o programa, mas falei que ia fazer", recordou a apresentadora.

"Com a ideia do programa veio a oportunidade e eu comentei com eles [produção] que queria muito fazer esse quadro. Foi uma ideia da Anitta e está dando super certo", celebrou Virginia Fonseca.

O quadro do programa 'Sabadou com Virginia' já fez grandes revelações de famosos. Recentemente, uma declaração de Zé Felipe envolvendo as ex-namoradas de seu irmão, João Guilherme, deu o que falar.

Na ocasião, a mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, perguntou qual ex de João era a mais chata. Sincero, o filho de Leonardo prontamente respondeu a dúvida e mencionou o nome de duas famosas que já frequentaram sua casa: Jade Picon e Larissa Manoela.

"Chata, não. Enjoada, a Jade. A Jade não é chata, é enjoadinha. A Larissa vi duas vezes na vida, e a Bruna Marquezine, não sei se ele ta namorando", respondeu o cantor, frisando novamente não achar Jade Picon uma pessoa chata. "Acho que valeu. Foi o máximo, Zé", reagiu Virginia Fonseca, divertindo a plateia.

Virginia revela como vai ficar o programa Sabadou após nascimento do filho

A influenciadora digital Virginia Fonseca contou que já tem tudo planejado para o seu programa, Sabadou com Virginia, do SBT, para o período final da gestação e as primeiras semanas com o filho recém-nascido em casa. Ela garantiu que a atração não vai sair do ar e ela terá uma licença-maternidade curta.

A estrela pretende deixar programas inéditos gravados antes de tirar um período para descansar na reta final da gestação. "Graças a Deus, o Zé Leonardo não dá trabalho nenhum. Então, vou ficar no batidão até não poder mais viajar. A partir de agosto, eu vou aquietar e ficar esperando por ele", disse ela à Quem.

E o retorno ao trabalho será pouco tempo depois de dar à luz. "A gente vai deixar programas inéditos já gravados. Quando eu estiver off, de licença, vai sair programa inédito (…) Em 45 dias de resguardo, eu estou voltando, se Deus quiser", afirmou.