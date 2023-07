Vencedor do The Voice Kids, Henrique Lima revela o que vai fazer com o prêmio

Henrique Lima celebra vitória e entrega quais são seus planos como campeão da temporada do The Voice Kids

Neste domingo, 09, o público conheceu o campeão mirim do reality musical da Globo, o The Voice Kids. Em uma disputa acirrada, o integrante do time do cantor Mumuzinho, Henrique Lima, de apenas 14 anos, venceu a temporada e levou para casa um prêmio em dinheiro, além de um troféu e um contrato com uma gravadora.

O jovem, que é natural de Senhor do Bonfim, na Bahia, ganhou a competição ao subir ao palco pela última vez no reality com a canção ‘Disparada’ de Jair Rodrigues. O público votou e Henrique arrematou o valor de R$ 250 mil com 45,11% dos votos. Assim que recebeu o prêmio, ele lembrou que é o primeiro competidor baiano a conquistar o feito na edição infantil do programa.

"Quero agradecer a todo mundo, é uma honra estar no palco do The Voice Kids. Eu sou o primeiro ganhador do The Voice Kids baiano", o jovem comemorou. Além disso, Henrique também abriu o coração e contou que pretende usar o dinheiro para duas finalidades específicas: focar em sua carreira e ajudar o próximo.

“Ainda não pensei, mas acho que ajudar as pessoas e também investir na minha carreira. Acho que seria esses dois pontos.", disse Henrique, que se despede da temporada comandada pela comunicadora Fátima Bernardes e pelos jurados Mumuzinho, Iza e Carlinhos Brown, com grandes planos para seu futuro.

