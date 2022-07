Vencedor do No Limite, Charles revela o que vai fazer com o prêmio de R$ 500 mil

Campeão do No Limite, Charles avalia a experiência do reality show e fala sobre o dinheiro do prêmio

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 19h41

O doutorando em Gênero e Política de Igualdade Charles Gama (29) é o campeão do No Limite 2022, da Globo, e ganhou o prêmio de R$ 500 mil na grande final. O rapaz contou que já está pensando no que pretende fazer com o dinheiro.

"Tenho muitos planos e projetos. Eu sou estudante e esse dinheiro vai me ajudar muito, me dar estabilidade. Minha família também vai poder contar comigo para coisas básicas em que estávamos encontrando dificuldade. Com certeza, vou investir, tenho sonho de abrir o meu próprio negócio. Então, provavelmente, vou fazer esse dinheiro render, vou tentar ajudar a minha família, fazer o máximo que eu puder para que a gente viva bem. Acho que tem muita coisa para acontecer, e como ainda não caiu a ficha de que eu ganhei o programa, ainda fico sem entender o que fazer com o prêmio", afirmou.

Além disso, ele avaliou sua experiência de vencer o reality show. "A sensação de ser o grande campeão é de dever cumprido. Eu fui para jogar, me emocionar, me entregar, e acho que consegui fazer isso muito bem, me conectei com pessoas, ganhei a confiança delas. Saber que deu tudo certo, que essa trajetória foi escrita e reescrita, e que fiz o que tinha de fazer. Então, é dever cumprido de maneira excelente", declarou.

Por fim, o rapaz contou como foi ser o escolhido pelo público para vencer a competição. "Acho que eu sempre quis passar muita verdade para as pessoas, na minha fala, nos meus atos, minha entrega em provas. Quando eu entrei no programa, sabia que precisava passar essa verdade para o público, precisava mostrar que eu entrei para vencer e que eu queria muito. Desistir nunca passou pela minha cabeça. E acho que consegui passar isso para o público de maneira majestosa. As pessoas conseguiram se enxergar em mim, na minha luta, garra e história de vida, e isso que fez com que essa galera imensa me desse mais da metade dos votos", declarou.

Charles curte a vitória com o marido

Charles comemorou a vitória do No Limite em uma festa com os participantes da edição na noite de quinta-feira, 7, no Rio de Janeiro. Os participantes da temporada se reuniram para celebrar a grande final em um bar na Gávea.

Durante o evento, Charles comemorou a vitória ao lado do marido, Diogo Pinheiro. Os dois foram fotografados abraçados e trocando beijos.