Vanessa de Vai na Fé, Janamô defende personagem complexa: "Corrupção"

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Janamô refletiu sobre as decisões de sua personagem em Vai na Fé e o impacto da trama no público

A atriz Janamô tem celebrado a oportunidade de atuar em na novela Vai na Fé, da TV Globo. No meio de uma trama importante para o seguimento da produção, ela afirmou que interpretar Vanessa é um grande presente após 28 anos de carreira.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz comentou sobre a complexidade da personagem e como ela tem sido importante para levantar debates sociais. "É uma vulnerabilidade muito grande", disse ela, ao refletir as decisões de Vanessa, uma mulher vítima de estupro que acaba decidindo vender seu depoimento ao próprio assediador, em troca de dinheiro para sobreviver aos perrengues da vida.

"Eu ainda estou tentando entender essa negociação pelo depoimento. Ele tem uma função dramatúrgica muito forte na minha percepção. Quem é essa sociedade que prende uma pessoa que sai do supermercado com um pacote de cream cracker na bolsa, mas que não tem políticas de reparação histórica bem definida. E aí quer questionar os valores éticos dessa mulher, quer dizer que essa mulher não pode vender seu depoimento?", questiona.

Segundo Janamô, a moça é mais uma brasileira vítima de uma sociedade que exalta a cultura da corrupção e o velho "jeitinho brasileiro" em situações do cotidiano.

"A gente está inserido em uma cultura de corrupção muito grande, uma cultura de suborno, de privilégios, de furar fila. Isso é quase chique, não precisar pagar para entrar, ser vip. E tudo isso fica em cheque na trama da Vanessa", declarou.

Conhecida por estrelar grandes espetáculos musicais como Elza e Mariele, Presente, que está em cartaz no Rio de Janeiro, a famosa disse que Vanessa também tem sido importante para ela fazer uma auto reflexão sobre os passos que deu em sua vida.

Leia também: Regiane Alves desabafa após luta por beijo gay na Globo: "Precisamos respeitar"

"[A personagem] Foi um grande presente e uma oportunidade de cura também, uma oportunidade de avançar nas conquistas. Estou encarando como uma oportunidade de repensar a sociedade, refletir sobre o que são esses acessos ao capital, o que a gente está disposto a negociar pelo dinheiro", afirmou ela, que completou: "Muito massa estar fazendo parte de uma novela com tanto poder de transformação social e pessoal".

Sobre os bastidores da trama de Rosane Svartman, ela elogiou os colegas de elenco, que fazem questão de compartilhar com alegria o que têm vivido entre as gravações: "É um clima bem descontraído e à vontade, de orgulho de estar contando aquela história. Sinto que o elenco está bem alinhado com o que está colocando na novela".