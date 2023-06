TUDUM 2023: Veja os looks dos famosos no evento da Netflix

Maisa, Chris Hemsworth e Nicola Coughlan foram algumas das celebridades que brilharam no evento da Netflix

Na última sexta-feira, 16, deu-se início a mais uma edição do Festival Tudum, da Netflix, evento onde a plataforma de streaming traz novidades de suas produções mais populares, além de permitir que o público conheça de pertinho os atores de suas séries e filmes favoritos

Neste sábado, 17, diversas celebridades globais como Chris Hemsworth, Gal Gadot, Sam Hargrave, Nicola Coughlan, Sofia Boutella, Jin Wook,Valentina Zenere, se reuniram no Pavilhão da Bienal, localizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo, para prestigiar mais um dia de evento.

Entre as personalidades que passaram pelo festival, estava presente a apresentadora brasileira,Maisa Silva. Para a ocasião, a famosa elegeu um conjuntinho de alfaiataria preto, composto por uma minissaia e um terno com um laço gigante, além do combo de acessórios: salto alto e óculos escuro, que deram um charme a mais na produção.

Veja o look dos famosos no TUDUM 2023:

