Ticiane Pinheiro faz fotos com Ana Hickmann e avisa: 'Quem ama cuida'

Após Ana Hickmann aparecer com anel ao vivo, Ticiane Pinheiro faz fotos com a colega de trabalho e mostra bastidores divertido com a amiga

Após Ana Hickmann chamar a atenção com um anel no dedo durante o Hoje em Dia desta sexta-feira, 24, Ticiane Pinheiro postou fotos com a loira e César Filho depois do programa. Em clima de descontração, o trio apareceu se divertindo.

Muito animada, a esposa do jornalista César Tralli falou sobre serem bastante unidos e apoiarem uns aos outros. Em meio a polêmicas na vida da modelo, Ticiane Pinheiro comentou como eles se preocupam e também se divertem quando estão juntos.

"Quem AMA CUIDA e faz brincadeiras e fala besteiras para ver o amigo SORRIR", disse a herdeira de Helô Pinheiro ao publicar os registros cheios de amor.

Nesta sexta-feira, 24, Ana Hickmann intrigou ao surgir com um anel no dedo após desentendimento com o esposo. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe da apresentadora negou que o anel seja uma aliança. "Aquilo é um anel comum e eles não reataram", diz a mensagem compartilhada pela assessoria de Ana Hickmann , que também foi aos Stories para se pronunciar sobre o assunto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

O que aconteceu com Ana Hickmann?

Ana Hickmann foi conduzia até a polícia de Itu para esclarecer um desentendimento envolvendo seu marido, o empresário Alexandre Correa, na tarde do sábado, 11. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora no domingo, 12.

De acordo com a nota compartilhada com a CARAS Brasil, "a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". Por meio do texto, a apresentadora também agradeceu o carinho dos fãs e afirmou que está bem, em casa, e que não sofreu "maiores consequências em sua integridade física".

Na noite do sábado, a coluna LeoDias afirmou que a apresentadora teria sido agredida pelo empresário — com quem é casada desde 1998. Ela teria acionado a polícia, para dar o depoimento em casa, mas precisou ser levada ao Distrito Policial para prestar esclarecimentos.