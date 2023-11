Equipe de Ana Hickmann nega que apresentadora esteja usando aliança

Em nota compartilhada com a CARAS Brasil, a equipe de Ana Hickmann negou que a apresentadora estaria usando uma aliança nesta sexta-feira, 24

Ana Hickmann (42) se tornou assunto nesta sexta-feira, 24, ao aparecer com um anel na mão esquerda durante a apresentação do programa Hoje em Dia (Record) e internautas suspeitarem de que a joia seria uma aliança, indicando que ela teria reatado com Alexandre Correa (52) após ter sido vítima de agressão pelo marido.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe da apresentadora negou que o anel seja uma aliança. "Aquilo é um anel comum e eles não reataram", diz a mensagem compartilhada pela assessoria de Ana Hickmann , que também foi aos Stories para se pronunciar sobre o assunto.

"Eu amo esse anel, é presente de uma grande amiga de anos que sabe tudo sobre alta joalheria. A Rosana Chinche me deu de presente há muito tempo e eu resolvi colocar para ter todas as pessoas que são importantes na minha vida pertinho de mim. Não só ela, mas tantas outras amigas que estão junto comigo", disse, através dos Stories do Instagram.

Leia também: O que pode acontecer com a guarda do filho de Ana Hickmann com Alexandre Correa?

Ana Hickmann foi conduzia até a polícia de Itu para esclarecer um desentendimento envolvendo seu marido, o empresário Alexandre Correa, na tarde do sábado, 11. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora neste domingo, 12.

De acordo com a nota compartilhada com a CARAS Brasil, "a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". Por meio do texto, a apresentadora também agradeceu o carinho dos fãs e afirmou que está bem, em casa, e que não sofreu "maiores consequências em sua integridade física".

Na noite do sábado, a coluna LeoDias afirmou que a apresentadora teria sido agredida pelo empresário —com quem é casada desde 1998. Ela teria acionado a polícia, para dar o depoimento em casa, mas precisou ser levada ao Distrito Policial para prestar esclarecimentos.

O colunista também entrou em contato com Alexandre Correa durante a madrugada, e o empresário negou que tenha agredido a esposa. "Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa."

"Eu vim para São Paulo pra resolver um assunto e vou voltar para Itu amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo", afirmou. Procurada, a assessoria de Ana Hickmann afirmou que, por enquanto, usará a nota como pronunciamento. Alexandre Correa não retornou até a conclusão deste texto.

Mais tarde neste domingo, o empresário usou seu perfil do Instagram para negar as acusações. "Na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado pela imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno."

"Aproveito a oportunidade para pedi minhas sinceras desculpas a toda a família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo o zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no escritório", completou.

Nesta segunda, Ana Hickmann usou as redes sociais para compartilhar fotos ao lado do filho e agradecer, novamente, o apoio dos fãs no momento. "Minha força, minha motivação, o amor da minha vida! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia."

Além disso, ela também fez um breve comentário sobre a situação no programa Hoje em Dia. "Quero agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, pro meu filho e para minha família. Ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que eu estiver pronta, mais forte, eu prometo trazer o que está dentro do meu coração. Obrigada."

CONFIRA PUBLICAÇÕES SOBRE O ANEL DE ANA HICKMANN: