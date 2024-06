Ticiane Pinheiro agradece oportunidade dada por Luciano Huck

Após participar do programa de Luciano Huck, Ticiane Pinheiro agradece apresentador por oportunidade e fala sobre momento na Globo

A apresentadora Ticiane Pinheiro agradeceu o convite de Luciano Huck para participar do Domingão Com o Huck ao lado do esposo, o jornalista César Tralli, e da mãe, Helô Pinheiro. Nesta segunda-feira, 10, a loira compartilhou fotos do encontro no palco do programa e falou sobre a oportunidade de aparecer na Globo.

A famosa ainda agradeceu à Record TV por ter liberado sua aparição na emissora concorrente para integrar o júri do Dança dos Famosos e até causar no palco ao relembrar seu famoso quadradinho. "GENEROSIDADE: esta é a palavra que te define! Ah se todos fossem iguais a você... Lu, gostaria de deixar registrada a minha admiração por você, pelo seu profissionalismo e por ter a oportunidade de ver ao vivo a sua grandiosidade e generosidade com todos", escreveu.

"Você é um apresentador que joga junto, que dá espaço para todos que fazem parte do seu programa brilharem. Você sabe que os outros brilhando, você brilha também e isso é muito bonito de se ver. Obrigada por todo seu carinho com a minha familia, pelas homenagens, pelas brincadeiras. Amei demais e fiquei ainda mais fã! Agradeço muito também à toda equipe do @domingao pelo carinho, ao @gshow@tvglobo pela oportunidade em viver tudo isso, e à minha emissora querida @recordtvoficial pela liberação", mostrou-se grata pela oportunidade.

Durante sua visita ao Domingão Com o Huck, Ticiane Pinheiro surpreendeu ao arriscar seu quadradinho no palco. Ela ainda ficou surpresa com um recado de sua filha mais velha, Rafaella Justus, fruto do casamento que viveu com o empresário Roberto Justus.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro mostra sua cama com César Tralli e detalhe chama a atenção

A apresentadora Ticiane Pinheiro chamou a atenção ao revelar como é o cantinho onde descansa com o marido, o jornalista César Tralli. Recentemente, a loira mostrou que a filha deles, Manuella, de 4 anos, resolveu dormir no quarto deles e impressionou ao revelar a intimidade.

O quarto deles, pelo registro postado pela famosa, pareceu ser bem aconchegante e com paredes de tom escuro, além de abajures ao lado da grande cama, que foi coberta com edredom e travesseiros de bons materiais. Uma cortina de cor clara foi colocada nas janelas. Veja as fotos do cômodo.