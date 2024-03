Tiago Leifert fala sobre possível retorno à Globo: "Digo que errei"

Após deixar a Globo em 2021, o apresentador Tiago Leifert falou sobre a possibilidade de voltar à emissora em entrevista a Mauricio Meirelles

Em entrevista ao humorista Mauricio Meirelles na última segunda-feira, 4, o apresentador Tiago Leifert falou sobre a possibilidade de voltar à Globo caso sinta necessidade e identifique projetos interessantes na emissora.

Durante a conversa no canal do Youtube Achismos TV, Tiago explicou que, por mais que tenha deixado a Globo em 2021 após apresentar a primeira fase do The Voice Brasil, ele mantém as portas abertas para um possível retorno. "Não vou desaprender. Se eu quiser voltar [para Globo], bato na porta e digo que errei.", disse ele.

“O The Voice e o BBB já têm gente. Legal, o que sobrou aí? Tem o É de Casa? Vamos embora. O que está sobrando? Programa da manhã? Da noite? Vamos embora. Não tem necessidade nenhuma agora, mas se precisar, não desaprendi. Vou continuar sabendo apresentar”, completou Tiago.

O jornalista e apresentador também demonstrou forte confiança em suas habilidades profissionais, ressaltando que não perdeu a capacidade de apresentação após sair da TV Globo. "Não é porque parei, que desaprendi e fiquei ruim. Se eu quiser voltar, arranjo um projeto, bato na porta e vamos", afirmou.

Tiago Leifert opina sobre expulsão de Wanessa do BBB 24

O apresentador Tiago Leifert surpreendeu ao dar sua opinião sobre a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24, da Globo, no último final de semana. Em uma live no seu canal no YouTube na última segunda-feira, 4, ele contou sobre o que achou da decisão de tirar a cantora do jogo após ela dar um tapa na perna de Davi.

O comunicador contou que achou justo e defendeu que ela tinha que sair para que a situação não saísse do controle. "Esse tipo de lance a gente tem que levar em consideração o contexto, se está tendo uma briga, a relação entre as duas pessoas, e a intenção. Eu sei que muita gente achou pouco, que não é nada e tem que seguir… Mas, tendo trabalhado lá, o que eu gostaria de oferecer de opinião para as pessoas, para elas pensarem, é do ponto de vista do programa, do efeito borboleta. Foi pouquinho, ela deu uma encostadinha no Davi, mas ele estava dormindo e eles não se dão bem. Se ele reage com o susto e dá um chute na cara dela, o que você faz? A gente tem que pensar no que esse tipo de coisa causa”, afirmou ele.

E completou: "Esse tipo de atitude não existe agressãozinha, nem agressão e nem agressão grande. É uma coisa física que pode gerar uma reação que destrói o programa, você pode colocar em ignição toda a atmosfera. Ela dá um tapinha de leve, ele dá um chute na cara dela, o Bin Laden vem para defender ela e dá um soco na cara do Davi, e o programa acaba. Você entendeu? Esse tipo de coisa, do ponto de vista da direção do programa, tem que punir para que as próximas gerações não fazerem, porque não vale nada, não foi entretenimento, não vale voto, não vale anjo, não vale liderança… Foi uma atitude dela totalmente irresponsável que não vale nada. Não tem valor nenhum para o programa a não ser causar uma baita dor de cabeça para o Boninho. Então, tem que punir. Eu entendo que é pouco. É a provocação, é o que pode gerar depois. É muito perigoso”.

Por fim, Leifert falou sobre o paredão da semana, que é disputado por Alane, Davi e Michel. Ele contou que o público tem motivos para tirar qualquer um dos três do jogo. "Entendo o voto em todo mundo. Eu acho que tem motivos para votar. Vocês se manifestem”, declarou.