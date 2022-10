Thaís Melchior se despede de Murilo Cezar após fim de personagem em Poliana Moça

Na história da novela Poliana Moça, o casal "Lucelo" teve fim após Marcelo morrer por causa de um vírus. Os atores assistiram ao capítulo juntos

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 22h35

A atriz Thaís Melchior, que faz a Luisa na novela "Poliana Moça", do SBT, se despediu de seu parceiro de cena. O marido de sua personagem, Marcelo, interpretado por Murilo Cezar, morreu no capítulo desta terça-feira, 18, após contrair um vírus.

Emocionada, a atriz publicou diversas fotos dos dois se abraçando e declarou: "Hoje a gente se despediu do Marcelo no ar. Foi uma linda trajetória e muitos momentos especiais guardados com imenso carinho".

Na publicação em conjunto no Instagram, eles agradeceram o carinho dos fãs com o casal, apelidado carinhosamente de "Lucelo". "É tão bom saber que vocês, nosso público, embarcaram na história dos personagens e nos deram tanto acolhimento. #Lucelo estará vivo pra sempre em nossos corações e, temos certeza, no de vocês também!", escreveram.

Na cena, o personagem Marcelo saiu do hospital com a ajuda da esposa, Luisa, e foi até uma praia. Lá, eles viveram os últimos momentos juntos na trama e se despediram antes da morte dele.

Confira a foto de Thaís Melchior e Murilo Cezar: