Terceira temporada de 'Cine Holliúdy' retorna à TV trazendo novos personagens e muito humor

Com um diálogo bem-humorado 'Cine Holliúdy' estreia terceira temporada nesta quinta-feira, 27, em homenagem ao cinema e à cultura nordestina

Sucesso na programação da TV Globo, a série ‘Cine Holliúdy’ que divertiu e emocionou os telespectadores voltará ao ar nesta quinta-feira, 27, logo após a novela das nove, Travessia.

Na última quarta-feira, 19, o elenco da trama se reuniu durante coletiva de imprensa para falar sobre a terceira temporada. Com novos personagens, o enredo terá como pano de fundo a disputa entre o cinema e a TV, contando com participações especiais e muita inspiração na atualidade.

"O Cine continua sendo um feliz encontro com a nossa brasilidade e uma ótima oportunidade de juntar a família em frente à telinha para relaxar e dar boas risadas juntos. É um antídoto para qualquer baixo-astral", afirmou a diretora artística Patrícia Pedrosa.

Nos novos episódios, Francisgleydisson (Edmilson Filho) continua tentando de tudo para manter vivo seu estabelecimento, que descobrirá a beleza do amor novamente por meio de Rosalinda (Larissa Goes), enquanto os moradores seguem encantados nas modernidades da televisão.

Com um roteiro dirigido por Halder Gomes, a série, que faz uma homenagem ao cinema e à cultura nordestina, promete novos elementos para conquistar o público. Sendo eles, as paródias dos filmes, que voltam na nova temporada de episódios, reforçam a brasilidade, o regionalismo e aquele humor ‘abirobado’, conhecido como uma das marcas registradas da trama.

“Eu sempre vi o Cine Holliúdy como um realismo fantástico, um retrato do Brasil atual, apesar de ser uma série que se passa em uma outra época fora do tempo e do espaço, ela mostra um pouco o que é o Brasil atual, então isso sempre me chamou muito atenção”, comentou Alexandre Borges, responsável por interpretar o diabo na trama.

Por fim, vale destacar que a nova temporada de 'Cine Holliúdy' conta com atores de peso, entre eles Lorena Comparato, Frank Menezes, Caca Carvalho, Falcão Maia, Gustavo Falcão e Flávio Bauraqui no elenco, e participações especiais de Vladimir Brichta, Samantha Schmütz, Linn da Quebrada, Heloisa Jorge, entre outros.

“Reunimos uma tropa de comediantes do Brasil todo pra fazer rir com poesia, crítica e muito deboche! O desejo de sonhar versus os eternos cacoetes machistas e fisiológicos da política brasileira: essa é a boa batalha no nosso circo. É cineminha mambembe com direção caprichada”, destacou Matheus nachtergaele em entrevista ao Extra.