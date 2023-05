Telespectadores se chocam após 'Linha Direta' exibir imagens fortes: "Horripilante"

Telespectadores se chocam com imagens inéditas exibidas pelo programa de Pedro Bial; atração chegou a ser proibida

Apresentado por Pedro Bial, o programa Linha Direta exibido nesta quinta-feira, 18, gerou grande repercussão nas redes sociais. Liberado pela Justiça, o episódio trouxe detalhes inéditos da morte do menino Henry Borel, que teria sido morto pelo padrasto, o ex-vereador Doutor Jairinho.

Sem filtros, o programa exibiu imagens do menino já morto nos braços da mãe, Monique Medeiros. As imagens, gravadas pela câmera de segurança de um elevador, deixaram o público aflito nas redes sociais.

"As câmeras mostram novamente os três no elevador, só que dessa vez, Henry já está morto. O relógio do circuito de segurança marca 4:09 quando eles descem (…) nesse período, Jairinho tenta fazer uma respiração boca a boca no menino, que não reage", disse Pedro Bial ao mostrar as imagens.

Nas redes sociais, a exibição do trecho gerou muitas reações. "Que cena horripilante! Espero que a justiça seja feita e esses monstros sejam punidos pelo que fizeram. Meu coração está partido pelo Henry", comentou um. "Tá muito forte esse programa", comentou outro. "Chorando do início ao fim,difícil ter esperança de um mundo melhor tendo casos como esse. Henry é um anjo e tá em um lugar melhor", comentou outro.

Veja abaixo a cena:

🚨AGORA: #LinhaDireta exibe a imagem de Henry Borel já morto no elevador enquanto a mãe Monique Medeiros, e o padastro, Dr. Jairinho, levam a criança para o hospital.

pic.twitter.com/HxASXFDqni — CHOQUEI (@choquei) May 19, 2023

REBATEU COMENTÁRIOS NEGATIVOS

O apresentador do programa 'Linha Direta', Pedro Bial, falou sobre as intenções da volta da atração, após ela ser criticada pela cunhada de Eloá Pimentel, vítima do primeiro caso exibido na última semana.

No 'Encontro', o jornalista explicou: "O Linha Direta vem de uma tradição que a gente gosta de romance policial, histórias de crime". Ele então explicou o que acredita que o programa quer dizer: "O cérebro é mais forte que a força bruta. Essa acho que é a lição central que o Linha Direta nos traz para enfrentar um mundo com tanta violência".