Cunhada de Eloá condena 'Linha Direta' após exposição do caso: "Estava tudo bem"

'Até ontem estava tudo bem! Estávamos todos bem!", disse a cunhada de Eloá Pimentel

Na última quinta-feira à noite (4), a emissora Rede Globo reestreou o programa Linha Direta, que abordou o caso de Eloá Pimentel. A edição não agradou Cintia Pimentel, cunhada da vítima, que deu a entender que a dor do caso foi revivida sem um propósito claro, somente mostrando o desespero do momento.

A jovem Eloá Pimentel foi sequestrada pelo namorado Lindemberg Fernandes em 2008 e acabou baleada e morta por ele durante a negociação com a polícia.

"Até ontem estava tudo bem! Estávamos todos bem! Hoje seria o aniversário de Eloá, que completaria 30 anos. Eu não tenho autoridade para falar em nome da perda, pois embora sinta, não conheço pessoalmente a dor de perder um filho. Oro a Deus para que nenhum de nós tenha que passar por essa situação", disse a Ronickson Pimentel, irmão mais velho de Eloá.

Ela continuou: "Existiam sonhos, esperanças, sorrisos, projetos, histórias e muitas outras coisas positivas que poderiam manter a memória sempre viva nesta e em outras gerações", prosseguiu ela. "Mas, ao invés disso, preferiram a dor, preferiram limitar a história apenas aos momentos mais difíceis da vida de alguém".

Por fim, a cunhada de Eloá enviou uma mensagem e pediu leis mais rigorosas para situações semelhantes. "Espero que, pelo menos, isso sirva para sensibilizar o país e mostrar que algumas leis precisam ser revistas. Oro a Deus para que Ele console mais uma vez o coração daqueles que estão revivendo essa dor", concluiu.

No programa, foi resgatado um vídeo que mostra Ana Hickmann deixando uma mensagem para o sequestrador durante uma transmissão ao vivo no programa Hoje Em Dia, da Record TV, e isso gerou revolta entre os telespectadores do Linha Direta.

Agora, a apresentadora emitiu uma declaração por meio de sua equipe de comunicação para se desculpar pelos acontecimentos de 2008. "Ana Hickmann, por meio de sua assessoria de imprensa, lamenta a maneira como o caso Eloá foi conduzido na época. A apresentadora reconhece que teve uma atitude equivocada e pede desculpas às vítimas e suas famílias", afirmaram.

Veja: