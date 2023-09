Tati Machado faz comentário inusitado sobre look de Ana Maria Braga: ‘Vai peitar?’

Ana Maria Braga apostou em decote profundo para o ‘Mais Você’ e acabou virando alvo de comentários de Tati Machado e Mariana Ximenes

A dona das manhãs da Globo, Ana Maria Braga decidiu sair do básico nesta terça-feira, 19! A apresentadora do ‘Mais Você’ apostou em um decote até o limite para comandar a atração, mas o look diferentão rendeu alguns comentários por parte da repórter Tati Machado e da convidada do dia, a atriz Mariana Ximenes.

O assunto surgiu quando Ana Maria comentou sobre os looks da personagem de Mariana na novela das seis em 'Mais Você'. A ruiva costuma usar decotes poderosos na trama, e a apresentadora não hesitou em perguntar se os seios da atriz eram naturais. A artista, por sua vez, negou ter silicone e explicou que existem alguns truques para valorizar o volume.

Ana Maria ainda lembrou que Mariana virou assunto na internet com o meme ‘Vai peitar?’, por conta dos decotes generosos. Foi então que Tati Machado apontou para o look da apresentadora, que elegeu em uma blusa com amarrações até o limite: “Hoje você tá no 'vai peitar' também, né, Ana?”, a repórter disparou.

Mariana também fez questão de elogiar o decote da apresentadora: “Tá poderosa, olha só! Gente, tá uma beleza”, exaltou a atriz. Ana Maria entrou na brincadeira e explicou sua escolha ousada para o café da manhã: "Eu ia receber visita e falei: 'Não posso ir com pouco peito. Tenho que ir com os peitos, né?”, ela caiu na gargalhada com os convidados.

Vale lembrar que Mariana Ximenes também ganhou uma festa com o tema ‘decote’; No ar como a vilã Gilda na novela Amor Perfeito, ela ficou emocionada ao ganhar uma festa montada pelos colegas de trabalho. Todos os detalhes foram personalizados como o meme que viralizou nas redes sociais, ‘Vai peitar?’.

Mariana Ximenes fica em saia justa com pergunta indiscreta de Ana Maria Braga:

