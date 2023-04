Mariana Ximenes cai no choro nos bastidores da novela Amor Perfeito

No ar na novela Amor Perfeito, Mariana Ximenes chora ao ganhar festa nos bastidores da Globo e bolo em formato de decote feminino rouba a cena

A atriz Mariana Ximenes está em festa nesta quarta-feira, 26. Ela completou 42 anos de vida e ganhou uma festa nos bastidores da Globo. No ar como a vilã Gilda na novela Amor Perfeito, ela trabalhou no dia do aniversário e ficou emocionada ao ganhar uma festa montada pelos colegas de trabalho.

A atriz Lucy Ramos gravou vídeos nos stories para mostrar a festa da amiga. Mariana ganhou dois bolos personalizados. Um deles com uma boneca com o visual dela e outro imitando um decote feminino e a frase 'Vai peitar?'.

Nas imagens, Ximenes apareceu chorando ao agradecer pelo carinho da equipe. “Vocês são tão maravilhosos, fizeram uma festa aqui dentro dos estúdios. Muito obrigada! É verdade que a gente passa mais tempo aqui... Eu sou péssima atriz na vida real. Eu quero só agradecer todo o carinho”, comentou ela.

Mariana Ximenes fala sobre a personagem Gilda em Amor Perfeito

Em coletiva de imprensa da novela Amor Perfeito, Mariana Ximenes contou que está se divertindo muito fazendo a personagem Gilda, mas que não tem como justificar o comportamento extremamente malvado dela. "A Gilda é assim divertida, aproveitando muito pra brincar e me divertir, apesar de tanta maldade que ela faz ela tem um lado divertido, ela tem um passado bem duro e esse passado, ela era prostituta e isso vai reverberar na conduta dela, então ela vai se atropelando e fazendo maldades sem limite nenhum, ela não tem ética, não tem moral, vai atropelando, fazendo o que ela tem que fazer pra ficar no topo dela", falou sobre a vilã.

A atriz detalhou mais sobre a malvada. "Ela premedita os crimes, às vezes tem uma ação por impulso, mas ela vai premeditando os crimes de acordo com sua necessidade [...] Não consigo justificar muito não, porque ela vai fazer coisas bem pesadinhas, não sei se consigo justificar a Gilda, ela tem um passado muito duro, ela foi formando essa falta de caráter por conta de toda a criação dela, mas a gente não pode justificar por conta disso, ela é muito ambiciosa, ela vai romper com todos os limites, não posso defender muito não, mas o que posso dizer que to de corpo inteiro nessa personagem, eu me divirto", declarou.