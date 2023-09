Mariana Ximenes fica em saia justa com pergunta indiscreta de Ana Maria Braga

Ao vivo no Mais Você, Ana Maria Braga faz pergunta bem direta para Mariana Ximenes, que escapa com elegância

A atriz Mariana Ximenes foi surpreendida com uma pergunta feita pela apresentadora Ana Maria Braga durante participação no programa Mais Você, da Globo, nesta terça-feira, 19. Depois de falar sobre o final da novela Amor Perfeito, ela falou sobre seu coração ao ficar em uma saia justa no ar.

Na conversa, Ana Maria foi bem direta em sua pergunta ao ver que a atriz está solteira. "Queria fazer uma pergunta, como é que consegue permanecer com esse coraçãozinho vazio? Sem amor, sem namorado… tão linda!”, afirmou. Com isso, Mariana deu risada e afirmou: "Não fica vazio, não. Não fica sozinho”.

Então, Louro Mané brincou que ela tem seus ‘rolinhos’ e ela confirmou. "Às vezes fica vazio, mas o coração pode ser abastecido de vários outros tipos de amores. A Gilda foi um amor, por exemplo, apesar de toda a maldade, mas é um amor. Eu tenho meus amores, claro!”, afirmou. Ao ouvir isso, a repórter Tati Machado brincou: "No sigilinho”.

Vale lembrar que Mariana Ximenes é discreta com sua vida pessoal e não costuma revelar com quem está vivendo relacionamentos.

A novela Amor Perfeito chega ao fim na próxima sexta-feira, 22, e será substituída por Elas Por Elas, nova trama das 6 da Globo.

Qual será o final de Gilda na novela Amor Perfeito?

Logo após se despedir de Marcelino na novela Amor Perfeito, Gilda inicia uma fuga ao lado de Gaspar (Thiago Lacerda). Os dois entram em um carro e fogem da polícia, que inicia uma perseguição a eles pelas ruas da cidade.

Durante a perseguição, Gilda e Gaspar são encurralados pela polícia e ela toma uma atitude radical. Sem querer ser presa, ela olha para o amante e os dois decidem que vão ficar juntos para sempre. Com isso, Gilda joga o carro em uma ribanceira e os dois morrem na queda.