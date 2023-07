Tati Machado causa ao ensinar dancinha no 'Encontro': 'Deveria ganhar um programa'

Jornalista Tati Machado causa alvoroço ao ensinar dancinha e recebe vários comentários sobre seu carisma

Com o passar do tempo, a jornalista Tati Machado vem conquistando os telespectadores com seu carisma. A comunicadora, de fala simples e simpática, foi muito elogiada ao substituir Patrícia Poeta no Encontro durante as férias da titular e nesta quinta-feira, 20, deu o que falar ao ensinar uma dancinha no programa.

A editora do Gshow, que revelou recentemente que iniciou na empresa trabalhando no site do programa de Xuxa, mostrou todos os passinhos da música de Vai Novinha Ah Ah Ah para a plateia e para as colegas de palco e acabou recebendo comentários na web.

Animada e divertida, Tati Machado foi muito elogiada pelos internautas, que até pediram para ela ter seu próprio programa na TV Globo. "Ela é incrível! Deveria ganhar um PROGRAMA SÓ DELA", declararam. "Que fenômeno é Tati Machado, né amigos? Carisma, talento, profissional ímpar", analisaram.

Casada há mais de 10 anos, Tati Machado ainda chama a atenção na rede social ao publicar sua vida pessoal. O marido de Tati Machado é cineasta e diretor de fotografia. Além de fazer publicações ao lado da amada, ele também sempre divide com os seguidores parte de seu trabalho em campanhas e ensaios fotográficos impressionantes.

Veja o momento de Tati Machado:

No olho do furacão, Tati Machado faz desabafo corajoso: "Não tem sido fácil"

A jornalista Tati Machado publicou um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira, 6, ao comemorar um ano apresentando o Encontro. Ela publicou uma longa reflexão na qual explicou como enfrentou uma mudança drástica na vida.

É que ela teve que deixar o Rio de Janeiro para vir para São Paulo, onde o programa é apresentado. Atualmente, ela comanda a atração ao lado de Valéria Almeida durante as férias de Patrícia Poeta.

"Essa semana o Encontro completou um ano em São Paulo. Inicialmente foram dois meses 'morando' em hotel, até que encontrei meu lar paulista. Vou te fazer uma confissão… Sempre que me perguntam se eu tô gostando de São Paulo eu já tenho frases de efeito na ponta da língua. Isso tudo pra dizer, nas palavras mais sinceras, que: não tem sido nada fácil", começou ela.

"Ficar longe da família, dos amigos, do meu Leme… pra enfrentar o frio, o caos do trânsito, o nariz entupido para sempre, a falta dos meus… Mas eu vim na coragem, muito motivada pelo Bruno, que tanto acredita no meu sonho de estar na telinha de vocês. Eu vim! Vim na crença de que o novo é sempre bom, abastecida pela minha paixão por comunicação… eu vim, eu tô aqui!", acrescentou.

"E olhando pro passado de logo ali eu já penso que se eu não tivesse vindo, talvez não existisse a possibilidade de aprender tanto ao substituir a Pat nas férias dela do Encontro ou de ter trocas especiais, e um tanto quanto engraçadas, com Ana Maria Braga naquela mesa perfeita de café da manhã", disse.

No final do desabafo, ela refletiu. "Pior do que a mudança seria ter convivido com o 'e se'… E você, já saiu da sua zona de conforto hoje? E se…? Fotos do começo em essepê e da familinha que formamos aqui", disse ela para os seguidores.