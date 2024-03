Taís Araujo surpreende ao surgir caracterizada como Xica da Silva: 'Icônica'

A atriz Taís Araujo deixou os fãs eufóricos ao surgir vestida com roupas de sua personagem na novela 'Xica da Silva', exibida há 27 anos

A atriz Taís Araujo dividiu com os fãs um vídeo para lá de especial nesta sexta-feira, 22. Em seu Instagram oficial, a artista surpreendeu os internautas ao surgir caracterizada como Xica da Silva, personagem interpretada por ela em 1996 na telenovela de mesmo nome exibida na extinta TV Manchete.

No registro compartilhado, Taís aparece com figurinos da época com o tema de abertura da trama tocando ao fundo. "Imperatriz do Tijuco, dona da Diamantina. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou Xica da Silva. Vosmecê pediu, voltei!", escreveu a atriz na legenda.

Os seguidores, é claro, não perderam tempo e rapidamente lotaram os comentários da publicação com diversas mensagens elogiando a beleza da esposa de Lázaro Ramos. "Da pra fazer um remake de Xica com Tais interpretando Xica porque a bicha é o próprio Benjamin Button e tá mais nova agora!", se surpreendeu uma internauta.

"Você é demais e essa personagem é icônica! Maravilhosa", declarou outra. "Cara, eu até choro! Minhas memórias…", disse uma terceira. "Meu Deus, que perfeição! Desbloqueou memórias aqui!", falou mais uma.

No folhetim escrito por Walcyr Carrasco, Taís viveu Xica da Silva e contracenou com grandes nomes como Victor Wagner, Léa Garcia, Drica Moraes, Zezé Motta, Leci Brandão, Murilo Rosa e mais. A novela foi exibida originalmente entre agosto de 1996 e setembro de 1997 na TV Manchete.

Confira a publicação:

Taís Araújo posa ao lado da filha e semelhança choca web

A atriz Taís Araujo e o marido, o ator Lázaro Ramos, marcaram presença na festa de aniversário de 70 anos de Regina Casé, realizada na quadra da escola de samba Mangueira, no Rio de Janeiro. O casal aproveitou o evento para levar a filha, Maria Antônia, de oito anos.

O que chamou atenção mesmo foi a grande semelhança da artista com a herdeira após uma foto das duas viralizar na web. Nas redes sociais, internautas ficaram surpresos ao perceberem que a pequena é a cópia da mamãe.

"Chocado que a filha da Taís Araujo parece mais a Taís Araujo do que a própria Taís Araujo", se divertiu um fã na rede social X, antigo Twitter. "Ela está a cara da Taís na época de Preta, socorro", comentou outro, se referindo a personagem da atriz na novela 'Da Cor do Pecado', exibida em 2004. "Igualzinha", se chocou um terceiro. Confira!