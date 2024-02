Taís Araújo posa ao lado da filha e semelhança choca web: 'Igualzinha'

Impressionados com a semelhança, fãs compararam a filha de Taís Araújo com a personagem da atriz na novela 'Da Cor do Pecado'

A atriz Taís Araújo e o marido, o ator Lázaro Ramos, marcaram presença na festa de aniversário de 70 anos de Regina Casé, realizada no último domingo, 25, na quadra da escola de samba Mangueira, no Rio de Janeiro. O casal aproveitou o evento para levar a filha, Maria Antônia, de oito anos.

O que chamou atenção mesmo foi a grande semelhança da artista com a herdeira após uma foto das duas viralizar na web. Nas redes sociais, internautas ficaram surpresos ao perceberem que a pequena é a cópia da mamãe.

"Chocado que a filha da Taís Araujo parece mais a Taís Araujo do que a própria Taís Araujo", se divertiu um fã na rede social X, antigo Twitter. "Ela está a cara da Taís na época de Preta, socorro", comentou outro, se referindo a personagem da atriz na novela 'Da Cor do Pecado', exibida em 2004. "Igualzinha", se chocou um terceiro.

Taís Araújo e Lázaro Ramos com a filha no aniversário de Regina Casé. Foto: Webert Belicio / Agnews

Em outro comentário, a semelhança do primogênito dos artistas, João Vicente, de 12 anos, com o pai, também chamou atenção. "E o filho é a cara do Lázaro pra não ter briga. Cada um com a cara de um dos pais", brincou um internauta. "Eu fico imaginando crescer sendo filha de Taís e Lázaro. Essas crianças são privilegiadas demais!", se derreteu outro.

Recentemente, Taís Araújo foi clicada curtindo um dia de lazer ao lado dos herdeiros em um shopping no Rio de Janeiro. Na ocasião, a atriz também aproveitou o passeio junto com um grupo de amigos para entrar em uma sessão de cinema.

A menina é a cara dela e o menino a cara dele 😳 pic.twitter.com/iB9E9QvrX6 — Maya Lima (@Mayalima03) February 26, 2024

Ex-BBB reencontra o filho no palco do Domingão com Huck

A ex-sister Deniziane foi eliminada do BBB 24, da Globo, na semana passada e foi entrevistada no programa Domingão com Huck neste domingo, 25. No palco, ela viveu um momento emocionante ao reencontrar o seu filho, Luca, de dois anos.

O menino entrou no palco com a irmã gêmea de Deniziane e logo foi para o colo da mãe coruja. Ela ficou emocionada, mas controlou o choro para não assustar o filho.

Na conversa com o apresentador Luciano Huck, ela contou que estava com muita saudade do filho e que a distância dele foi o mais difícil no reality show. "Sem dúvida ficar sem meu filho. Ele já está muito maior, a fala dele já está diferente. É uma saudade doída. Ele ficou com o pai e com a minha irmã gêmea [enquanto ela estava no BBB]", disse ela. Confira!