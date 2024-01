Taís Araújo é flagrada em dia no shopping com os filhos

Depois de se recuperar de internação há poucos dias, Taís Araújo é flagrada com os filhos e amigos em shopping no Rio de Janeiro

A atriz Taís Araújo aproveitou a tarde desta quarta-feira, 24, para curtir um passeio com seus filhos, João Vicente e Maria Antonia, frutos do casamento com Lázaro Ramos. Ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto estava com as crianças e outros amigos em um shopping no Rio de Janeiro.

Com look despojado, ela foi fotografada sem maquiagem e com o cabelo solto antes de entrar em uma sessão de cinema com os amigos e os herdeiros.

Vale lembrar que Taís acaba de se recuperar de um susto com sua saúde. Ela foi internada há poucos dias ao sentir dores nas costas. A artista foi diagnosticada com hérnia de disco lombar e já está bem.

Na época, ela surgiu nas redes sociais após deixar o hospital e falou sobre o problema de saúde. "Oi amores, essa mensagem é para agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi durante esses dias. Eu tive uma crise, uma hérnia lombar muito forte, que eu não conseguia me mexer, dores muito fortes. Mas eu fui muito bem atendida pela equipe do Sírio Libanês, muito obrigada. nfelizmente eu não pude participar dos três primeiros episódios do The Masked Singer Brasil, mas tenho certeza que foram maravilhosos, divertidos, porque essa é a natureza do programa. Eu estou bem, já estou até na Bahia. Agora são meses de fisioterapia, cuidados intensos e é isso. Obrigada pelo carinho de vocês”, afirmou.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Lázaro Ramos foi internado há poucos dias

O ator Lázaro Ramos levou um susto com sua saúde e precisou ser internado. De acordo com o colunista Leo Dias, o artista desmaiou em sua casa em Salvador, na Bahia, na sexta-feira, 19, e levado às pressas ao hospital por sua esposa, a atriz Taís Araujo.

No hospital, ele foi diagnosticado com estafa, que é um esgotamento físico e mental. Assim, o artista ficou internado até este domingo, 21, quando recebeu alta. De acordo com a equipe de comunicação dele, Lázaro vai seguir com o período de repouso ao longo da semana.

Atualmente, o ator está no elenco da novela Elas Por Elas, da Globo, na qual interpreta o personagem Mário Fofoca.