Ex-BBB 24 Deniziane reencontra o filho no palco do Domingão com Huck

Emoção! Eliminada do BBB 24, Deniziane viveu momento emocionante ao reencontrar o filho de dois anos no palco do Domingão com Huck

A ex-sister Deniziane foi eliminada do BBB 24, da Globo, na semana passada e foi entrevistada no programa Domingão com Huck neste domingo, 25. No palco, ela viveu um momento emocionante ao reencontrar o seu filho, Luca, de dois anos.

O menino entrou no palco com a irmã gêmea de Deniziane e logo foi para o colo da mãe coruja. Ela ficou emocionada, mas controlou o choro para não assustar o filho.

Na conversa com o apresentador Luciano Huck, ela contou que estava com muita saudade do filho e que a distância dele foi o mais difícil no reality show. "Sem dúvida ficar sem meu filho. Ele já está muito maior, a fala dele já está diferente. É uma saudade doída. Ele ficou com o pai e com a minha irmã gêmea [enquanto ela estava no BBB]”, disse ela.

Por fim, ela deixou um recado para o herdeiro. “Você é a minha vida filho. Um dia, você ê vai entender que eu fiz foi por você”, declarou.

Por que Deniziane foi eliminada?

Eliminada na noite de terça-feira, 20, do BBB 24, Deniziane avalia o motivo de sua saída do reality show. Em uma conversa com a área de comunicação da Globo, ela contou que vê sua eliminação em decorrência do atrito que teve com Davi nos últimos dias por causa dos limões.

"Eu acho que foi o embate com o Davi na questão dos limões, mesmo a gente conversando, eu pedindo desculpa a ele por tê-lo chamado de egoísta e ele me pedindo desculpa por ter pegado três limões dos seis que tinha na Xepa. Mas não foi uma forma de ataque a ele, se fosse com qualquer outra pessoa eu falaria. E também o fato de a Isabelle estar muito querida. Nos meus últimos momentos na casa tive a oportunidade de conhecê-la mais, só que eu triturei a cartinha dela no Sincerão e acho que isso pode ter contribuído", disse ela.