Tais Araújo confunde a web ao surgir ao lado de sua dublê: ''Quem sou eu?''

Taís Araújo confunde seus fãs ao surgir ao lado de sua dublê, no camarim da novela Cara e Coragem

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 14h34

Nesta quinta-feira, 28, Taís Araújo (43) decidiu usar suas redes sociais para divertir e confundir seus fãs ao surgir ao lado de sua dublê na novela Cara e Coragem, Greice Fontes (23).

A atriz publicou uma foto onde aparece no camarim da trama, ao lado de sua sócia, enquanto ambas dormiam caracterizadas como Anita e Clarice, as duas personagens e Taís na trama.

Na legenda, Taís brincou com a situação escrevendo: "Quem sou eu e quem é a Grecie?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post, sempre muito chocados com a semelhança das duas: "Dublê de respeito! Iguais!", escreveu um. "Quem é quem? Mistério!", falou outro. "Lindeza em dobro", elogiou ainda um terceiro.

Até André Luis Franbach (25), que faz parte do elenco da novela, fez questão de deixar sua dúvida nos comentários: "Minha mente bugou".

Confira a foto que Taís Araújo publicou para confundir os fãs com a sua semelhança com sua dublê:

Taís Araújo divide momento íntimo com Lázaro Ramos

Recentemente, Taís Araújo e Lázaro Ramos (43), provaram que são um casalzão apaixonado ao publicarem um vídeo no Instagram.

O casal compartilhou um momento íntimo e super romântico, onde o ator flagrou sua esposa tirando as tranças dele com todo o carinho do mundo.

"Cheios de amor e cuidado por aqui!", escreveram na legenda.

