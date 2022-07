Em momento íntimo, Taís Araújo surge tirando as tranças de Lázaro Ramos: ''Amor e cuidado''

Lázaro Ramos derrete os internautas ao compartilhar vídeo de Taís Araújo tirando as tranças dele

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 19h48

Alerta de casalzão! Não é segredo para ninguém que Lázaro Ramos (43) e Taís Araújo (43) são completamente apaixonados um pelo outro. Nesta sexta-feira, 22, eles provaram isso mais uma vez com o vídeo publicado no Instagram.

Durante um momento íntimo e super romântico, o ator flagrou a esposa tirando as tranças dele com todo o carinho do mundo.

No registro, é possível ver que o casal está descontraído na cama. Ela está sentada atrás enquanto mexe no cabelo do amado. Ao longo da gravação, eles fazem algumas brincadeirinhas e mandam beijinhos para a câmera.

“Cheios de amor e cuidado por aqui!”, se derreteu o gato no começo da legenda. “E você, está cuidando bem do seu amor?”, questionou ao final.

Só para não perder o costume, não faltaram elogios para os pais de João Vicente (7) e Maria Antônia (11). “Vocês são demais”, afirmou Fiuk (31). “Lindos”, “meta de relacionamento”, “que delícia de chamego”, “awn”, “vídeo perfeito”, “almas gêmeas”, “casal mais lindo que já vi”, “é que um carinho ás vezes faz bem” e “é muito amor envolvido”, babaram os fãs.

Confira o vídeo fofíssimo de Lázaro Ramos e Taís Araújo:

